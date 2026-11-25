Una joven, Lourdes Selene Serignani, decidió romper el silencio y contar públicamente la violencia que, según denunció, sufrió durante aproximadamente un año de relación con un futbolista, identificado como Santiago Gabriel López González . A través de una extensa publicación en redes sociales, relató agresiones físicas, situaciones de control, hostigamiento y un episodio de índole sexual. Pero además, difundió un desgarrador audio en el que se escucha al hombre gritándole e insultándola.

Santiago López es un futbolista que tuvo paso por Sportivo Desamparados, Marquesado y Trinidad, entre otros. Actualmente era preparador físico en el Club Minero Argentino. Tras la denuncia pública, el club decidió desafectarlo del cuerpo técnico.

La mujer explicó que esperó dos meses para hacer pública su historia, ya que primero quería resolver las cuestiones judiciales. Sin embargo, después de lo ocurrido y de no sentirse conforme con el resultado de esa instancia, decidió contar lo que vivió y compartir parte del material que, según indicó, respalda su relato.

Según su publicación, al poco tiempo de conocerse comenzaron las situaciones de violencia y control. Sostuvo que el hombre no le permitía salir sola con amigas, controlaba sus redes sociales, sus comunicaciones y sus vínculos, y que incluso debía compartir su ubicación en tiempo real. También afirmó que recibía numerosas llamadas y mensajes cuando realizaba actividades sin él y que, en algunas ocasiones, la habría seguido.

Las agresiones que denunció

La joven describió episodios de violencia que, según manifestó, ocurrieron durante distintos momentos y que terminaron desencadenando la denuncia penal. Aseguró que recibió una patada, que le arrancó las pestañas postizas, le tiró del pelo, la empujó, le rompió ropa y le rayó el auto. También denunció que le sustrajo dinero y que le pegó en la boca, provocándole sangrado.

En su publicación, además, relató una situación de índole sexual en la que sostuvo que el futbolista le bajó el pantalón y le corrió la ropa interior pese a que ella le pidió que no lo hiciera. Según contó, finalmente el hombre frenó.

En medio de esos episodios, aseguró que él continuaba con sus actividades habituales, como juntarse con amigos, jugar al fútbol o ir a la cancha, mientras ella atravesaba las situaciones que describió. Finalmente, sostuvo que consiguió que se retirara de la vivienda después de llamar al padre del hombre para que lo buscara.

El desgarrador audio en el que se escucha al futbolista insultarla

Uno de los elementos que la joven decidió compartir para respaldar su relato fue una grabación en la que se escucha al denunciado gritarle e insultarla. En el audio, el hombre también hace referencia a una expareja, aunque la publicación no contiene una grabación de esa otra mujer, sino únicamente la voz del propio futbolista.

La difusión de ese material fue parte de la decisión de la joven de hacer público lo que asegura haber vivido y de visibilizar las situaciones de violencia que denunció durante el vínculo.

La denuncia y las medidas judiciales

La denunciante indicó que el 30 de septiembre decidió acudir a la Justicia, luego de que familiares y amigas la convencieran de que no podía continuar soportando lo que estaba viviendo.

Según contó, al momento de realizar la denuncia le informaron que el futbolista ya contaba con un antecedente penal por violencia, vinculado a un episodio ocurrido con otro joven en un contexto futbolístico.

También afirmó que se sometió a un informe médico en el que quedaron registradas lesiones con un tiempo probable de curación de entre 8 y 10 días. Además, sostuvo que una evaluación de predicción de violencia arrojó un resultado alto.

A raíz de la denuncia, aseguró que se dispuso una prohibición de acercamiento de 300 metros y de comunicación por cualquier medio.

Posteriormente, según explicó, la defensa del futbolista propuso una suspensión de juicio a prueba, una alternativa judicial que contempla el cumplimiento de determinadas condiciones durante un período establecido.

Según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, la causa terminó con la otorgación de una probation (o suspensión de juicio a prueba) para Santiago López. Es decir, el denunciado deberá cumplir con una serie de conductas, pagar un reparación simbólica y hacer trabajos comunitarios por el término de un tiempo para no ser enjuiciado y condenado. La medida pudo ser posible por el consentimiento que dio la víctima, indicaron fuentes oficiales.