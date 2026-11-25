A través de un comunicado oficial, el club sanjuanino informó que el jugador quedó desvinculado de la institución. Además, manifestó su acompañamiento a la víctima y rechazó todo tipo de violencia.

El Club Atlético Minero Argentino difundió un comunicado oficial en el que anunció que Santiago López quedó desafectado de la institución a raíz de la denuncia pública que realizó su expareja por agresiones físicas y hostigamientos. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la entidad también expresó su postura frente a lo sucedido y manifestó su respaldo a la víctima.

“Desde el Club Atlético Minero Argentino comunicamos que, ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución”, señala el mensaje publicado por el club.

En el mismo comunicado, la institución aseguró que acompaña a la víctima y que se pone a su disposición. Además, expresó un contundente rechazo a cualquier manifestación de violencia.

“Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella. Estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal, física y, por sobre todo, de género”, manifestaron desde Minero.