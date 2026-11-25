Un dramático episodio tuvo un desenlace favorable en Rawson, donde dos policías asistieron de urgencia a un bebé de apenas 3 meses que había llegado sin poder respirar a una dependencia policial. La rápida intervención de las efectivos permitió que el pequeño reaccionara antes de ser trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica.
El hecho ocurrió en la Comisaría 24ª, cuando una mujer ingresó desesperada con su hijo en brazos y pidió ayuda. El bebé se encontraba ahogado y no podía respirar, por lo que las agentes Johana Morán y Micaela Ibáñez actuaron inmediatamente.
Las uniformadas comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios y consiguieron que el pequeño reaccionara. Su intervención fue clave para estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.
Minutos después se hizo presente personal de emergencias, que trasladó al bebé al Hospital Rawson para realizarle controles y una evaluación más completa.
Gracias a la rápida respuesta de las dos policías, el niño pudo ser asistido a tiempo.