Un Chevrolet Corsa azul que había sido robado en Rawson fue recuperado por personal policial de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, luego de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Cecilio Ávila y avenida España.

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El hecho se originó el pasado 22 de noviembre , cuando se denunció la sustracción del vehículo en el interior del barrio Marco. A partir de esa presentación, los investigadores iniciaron distintas tareas para reconstruir las circunstancias del robo, identificar a los posibles responsables y establecer dónde se encontraba el rodado.

La investigación estuvo bajo la dirección de la fiscal de turno, Paula Carena . Mediante tareas de seguimiento, vigilancia y observación discreta, los efectivos lograron reconstruir el recorrido que habrían realizado los presuntos autores y orientaron las averiguaciones hacia dos domicilios particulares.

Finalmente, los investigadores confirmaron que el automóvil buscado se encontraba en uno de los inmuebles. Con una orden judicial de allanamiento y bajo la intervención del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón , se concretó el procedimiento en la propiedad ubicada en calle Cecilio Ávila y avenida España.

Durante el registro de la vivienda, los efectivos localizaron el Chevrolet Corsa oculto en el fondo del terreno, debajo de un árbol de grandes dimensiones .

Al inspeccionar el vehículo, constataron que le habían retirado las chapas patentes, una de sus ruedas y la batería. Estas modificaciones habrían tenido como objetivo ocultar la procedencia del rodado y dificultar su identificación.

En el inmueble también secuestraron distintos elementos considerados de interés para avanzar con la investigación, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Como resultado del operativo, un hombre mayor de edad quedó demorado en sede policial. Además, durante las verificaciones se constató que registraba un pedido de captura vigente desde 2020 por el delito de amenazas.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción del automóvil.