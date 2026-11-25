En el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora , el intendente de Rawson , Carlos Munisaga, encabezó el acto de entrega de certificados a 40 choferes civiles de la Policía Comunal que completaron el curso de capacitación en conducción, brindado por instructores de la Policía Federal Argentina (PFA) , Regional Cuyo.

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La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Económico , a través de la Dirección de Seguridad Comunitaria, forma parte de las políticas que lleva adelante la gestión de Carlos Munisaga en materia de seguridad, apostando a la inversión en equipamiento, la formación permanente del personal y la articulación con las distintas fuerzas policiales.

La capacitación tuvo como objetivo mejorar la eficiencia y el profesionalismo de los conductores, incorporando conocimientos y herramientas que permitan optimizar su desempeño diario en las tareas de prevención, patrullaje y cercanía con los vecinos del departamento.

Durante el acto, el intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de la articulación institucional: “Construir seguridad implica coordinar. Que se pueda coordinar un aporte, una transmisión de conocimientos, una presencia de la Policía Federal, en conjunto con la organización de la Seguridad Comunitaria Municipal y también con la Policía de San Juan, es algo que no acontece comúnmente”.

Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad departamental: “Vamos a seguir invirtiendo en seguridad, como lo hicimos en nuestra Dirección de Seguridad Comunitaria incorporando patrulleros. Vamos a seguir apoyando a nuestro personal en capacitación y, de esa manera, brindarle a nuestra comunidad esas mejores condiciones que siempre está demandando en seguridad”.

Por su parte, el director de Seguridad Comunitaria, Santiago Lezcano, puso en valor el crecimiento de la Policía Comunal, destacando que, tras la inversión municipal en nuevos patrulleros, la capacitación de los conductores era un paso necesario para continuar fortaleciendo el servicio. Además, agradeció el acompañamiento de las fuerzas policiales, el compromiso de todo el personal y la confianza del intendente. “Esto es, en la Comunal, también historia. Este es el comienzo”, expresó.

Vinculación institucional en Rawson

La capacitación fue posible gracias a la predisposición de la Policía Federal Argentina, Regional Cuyo, que puso a disposición sus instructores, consolidando la vinculación institucional y el intercambio de conocimientos entre las fuerzas de seguridad y el Municipio.

Participaron del acto el comisario mayor Leonardo Javier Bracamonte, director de la Agencia Regional Federal Cuyo; el comisario inspector Luis Iván Alcayaga, jefe interino del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de San Juan; el principal Fernando Souto, de la Policía Federal Argentina; Jesús Vivares, jefe de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo; la inspectora Noelia Pérez, coordinadora de la Subsede de Entrenamiento y Capacitación Policial PFA–Cuyo; y los instructores, sargento primero Gustavo Mercado y cabo primero Martín Polvorinos.

También acompañaron el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; funcionarios municipales, personal de Seguridad Comunitaria y familiares de los conductores.

La jornada culminó con la entrega de certificados a los 40 choferes civiles, marcando un nuevo paso en el proceso de profesionalización y fortalecimiento de la Policía Comunal de Rawson.