Con el objetivo de continuar generando oportunidades y mejorar las condiciones de empleabilidad de los vecinos, el municipio de Rawson llevó adelante la entrega de 95 certificados a beneficiarios de los distintos programas de capacitación y orientación laboral que se desarrollan a través de la Dirección de Empleo .

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La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Carlos Munisaga , que apuesta a la formación, la inclusión laboral y el desarrollo económico como herramientas fundamentales para preparar a los rawsinos ante las nuevas oportunidades productivas de la provincia.

El acto estuvo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, y el director de Empleo, Daniel Valenzuela. También participaron alumnos, familiares, docentes y capacitadores.

Los certificados correspondieron a beneficiarios del Programa de Empleo Independiente (PEI), Taller de Orientación Laboral (TOL), Programa de Inserción Laboral (PIL) y Programa Promover Igualdad, quienes accedieron a diferentes instancias de capacitación y beneficios económicos.

Durante el encuentro, el intendente Munisaga destacó la importancia de la formación y del trabajo colectivo para afrontar las dificultades del mercado laboral: “Siempre me gusta estar presente cuando se hacen estas entregas de certificaciones, que significan la conclusión de capacitaciones y la preparación para adquirir nuevas habilidades, para poder tener más posibilidades y oportunidades de inclusión laboral. En estos tiempos difíciles debemos ayudarnos entre todos, capacitándonos y fortaleciéndonos como una comunidad que quiere salir adelante y que no se abandona”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal hizo especial hincapié en las oportunidades que representa el desarrollo de la minería en San Juan: “Con estos cursos y las otras capacitaciones que estamos lanzando como municipio, buscamos que nuestros hombres y mujeres puedan tener las habilidades necesarias para aprovechar aquello que más oportunidades está abriendo, que es la minería. Queremos que los recursos de nuestro pueblo, de nuestra tierra, no queden en pocas manos y que sea nuestro pueblo el que pueda aprovecharlos”.

Finalmente, Munisaga felicitó a los participantes y los instó a continuar formándose: “Estas certificaciones significan la terminación de algo y eso nos da impulso para ir por otro paso más. Buscamos prepararnos aún más para poder ingresar a una empresa, tener un trabajo en relación de dependencia, poner nuestro propio emprendimiento u ofrecer nuestros servicios. Los felicito y hay mucho todavía para seguir avanzando en conjunto”.

Compromiso por la formación laboral

Por su parte, el director de Empleo, Daniel Valenzuela, destacó el compromiso municipal con la formación laboral: “Además de estos programas, trabajamos con los cursos de oficio y el próximo mes vamos a tener casi 600 egresados. El Gobierno nacional ha mermado la cantidad de beneficiarios de sus programas y, gracias a la gestión del intendente, hemos podido salir a buscar recursos y capacitar desde la Municipalidad. Vamos a seguir acompañando a quienes hoy reciben sus certificados”.

En tanto, Lucas Leiva, alumno del curso de Lengua de Señas Argentina, compartió su experiencia: “Tengo 49 años y fue un desafío aprender lengua de señas. Estoy muy contento con mis compañeros porque hemos aprendido algo que no creíamos que podíamos hacer. Muchas gracias al intendente y a todos aquellos que nos dieron esta oportunidad de aprender algo nueno”.

Previo a la entrega de certificados, los participantes recibieron una charla informativa sobre las alternativas disponibles para continuar su desarrollo laboral, acceder a nuevos programas y presentar proyectos productivos, en articulación también con los recientes egresados de Rawtex.

De esta manera, Rawson continúa fortaleciendo sus políticas de capacitación y acompañamiento, promoviendo la formación como punto de partida para generar más oportunidades de trabajo, inclusión y desarrollo.