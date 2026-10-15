    • 15 de octubre de 2026 - 09:00

    Murió Eduardo Garcés, histórico dirigente de la Federación de Viñateros de San Juan

    El productor era un ferviente defensor de la actividad.

    Murió Eduardo Garcés, histórico dirigente de la Federación de Viñateros de San Juan

    Murió Eduardo Garcés, histórico dirigente de la Federación de Viñateros de San Juan

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    Murió Eduardo Garcés, emblemático dirigente vitivinícola y expresidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan. Se trata de uno de los hombres del campo sanjuanino que más luchó por el sector en cada vendimia, defensor del agua y de los derechos de los pequeños productores locales.

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    Garcés falleció este jueves a eso de las 6.30 horas, luego de padecer en el último tiempo problemas de salud que fueron deteriorando su bienestar, confirmaron a este diario desde su entorno.

    Por herencia familiar, Garcés dio continuidad a una tradición agrícola iniciada por su abuelo y mantenida por su padre. En su juventud, tomó la decisión de abandonar sus estudios secundarios para dedicarse de lleno al trabajo en la finca familiar.

    Su perfil combativo lo llevó a enfrentarse en más de una vez con autoridades de la provincia, tanto de Producción como de Hidráulica, y a encarar encendidos debates en las reuniones de regantes.

    Otro de los ejes centrales de su gestión fue la visibilización de la histórica sequía. Garcés alertó de manera constante sobre la pérdida de volumen en las cosechas a causa del déficit hídrico.

    "Fue un luchador incansable, no hay lugar a dudas, tanto en el tema vitivinícola como el tema hídrico. Esto genera tristeza y pena, pero dejó un legado de lucha", comentó Pablo Martin, de la Mesa Vitícola.

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