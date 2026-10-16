Más "Temblores" en San Juan: "Volver a la provincia es volver a la cuna que nos vio nacer y crecer"

Tras su primera vez en 2024 con su disco debut, "97", la banda Temblores, integrada por músicos, cantantes y compositores sanjuaninos radicados en Buenos Aires regresa a su provincia natal para presentar su nuevo álbum, "Santos Populares Episodio 1" en dos shows con formatos diferentes.

Primero llegará al Chalet Cantoni, donde proyectará el cortometraje que acompaña al disco; y unas horas después estará en Mamadera Bar con su primer Jolgorio local. En ambos shows compartirán marquesina con artistas emergentes y consagrados, locales y nacionales (ver aparte)

De cara a este doble show, Germán "Germen" Moreno , guitarrista y vocalista de la formación que completan Fakundo Bustamante , en batería; “Tortuga” Márquez , en bajo; y Mateo Weichafe , en guitarra y voz -además de Minner, en dirección artística y artes visuales- habló con DIARIO DE CUYO de su presente y de este regreso que preparan con ganas, tras un exitoso show en el Centro Cultural Konex, en agosto pasado.

— Sí, así es. La idea es ir sacando material de forma continua. Requiere mucho esfuerzo monetario, de tiempo y de producción, pero es lo que queremos para que se mantenga fresco el repertorio y nosotros también. Uno se mantiene activo mientras hace cosas, sino medio que te achanchás un poquito.

— ¿Este disco sigue la línea del anterior?

— Creo que, en música, sí, pero con un plus de fuerza y un poco de oscuridad. El disco anterior siento que fue como una poesía muy bonita de lo que conllevaba viajar de San Juan a Buenos Aires e instalarnos ahí. Ahora, esto es una cosa un poco más enojada, más asentada en la capital, que ya te vuelve un poco loco. Estamos acostumbrados a este movimiento, pero acompañando la realidad social y actual del país y del mundo. Está difícil la cosa, pero acá estamos para aguantarla.

— ¿De qué habla Santos Populares?

— Es ambiguo. Es un nombre elegido a partir de una canción. Santos Populares aparece un poco después de grabar el video de 97 en la Difunta Correa y ahí agarramos la idea. Además, el mismo viaje de San Juan a Buenos Aires tiene cosas medio espirituales, la ruta, donde ves desde imágenes del Gauchito Gil a San Expedito... La idea de Santos Populares no es la de una persona santa, elevada por encima de todo, sino que cualquiera podría ser ese santo, hasta el peor paria. Todos tienen ese potencial. Además, hicimos un cortometraje para este disco, que cuenta la historia de Cabrera, un tipo endeudadísimo, con mala suerte y muchos vicios, pero que sigue apostando por vivir y disfrutar. Es un mensaje optimista al final, para quien esté pasando por un mal momento, para decirle que acá estamos, por lo menos para tocarle algunas canciones.

— Como sanjuaninos ¿Hay una mirada diferente a esa capital agitada?

— Sí, y en algún punto siento que es una ventaja. Siento que tenemos mucha ventaja en la tolerancia a la frustración. Acá hay mucha gente en la música que por ahí no se aguanta un par de golpes, como entender que no vas a ser famoso de entrada y tal vez nunca. Nosotros en San Juan hemos vivido un montón eso de tener que remar y picar piedra. Acá hay cosas que se dan más fácilmente y nosotros lo vivimos como una re ventaja. A la vez, haber vivido en San Juan, una ciudad más chica, tranquila y cerca de la naturaleza, contrasta con estar encerrados entre edificios en una ciudad eterna, algo que a mí particularmente me vuelve un poco loco.

Nosotros en San Juan hemos vivido un montón eso de tener que remar y picar piedra Nosotros en San Juan hemos vivido un montón eso de tener que remar y picar piedra

— Ustedes se formaron en Buenos Aires ¿Sentís que se insertaron en el circuito?

— Creo que lo estamos haciendo y bastante bien, porque más que nada buscamos disfrutar. Esa búsqueda es la más válida de todas: si buscás triunfar, es lo menos probable que lo logres; en cambio, si busca el disfrute… Es lo que nosotros estamos haciendo, pero no es que estamos de vacaciones, ese disfrute lleva trabajo, pero es lo que estamos buscando. En ese sentido se nos van abriendo puertas, porque conocemos muchísima gente, viajamos mucho y eso nos ha hecho encontrarnos con escenarios muy lindos como el Konex o festivales en Córdoba. Nos está yendo muy bien porque estamos tocando un montón y a la gente le está gustando lo que hacemos, que es el placer más grande que uno puede tener.

Nos está yendo muy bien porque estamos tocando un montón y a la gente le está gustando lo que hacemos, que es el placer más grande que uno puede tener Nos está yendo muy bien porque estamos tocando un montón y a la gente le está gustando lo que hacemos, que es el placer más grande que uno puede tener

— Y en esos viajes, siempre está San Juan…

— Volver a la provincia es volver a la cuna que nos vio nacer y crecer, es como volver al lugar donde hemos creado nuestra identidad musical y nuestra forma de trabajar. Es encontrarnos no solo con los amigos músicos, sino con la familia, que nos apoya mucho y sabe lo que implica estar lejos. En mi caso, a mi viejo le encanta Temblores, y eso es muy bonito para mí... Es reencontrarnos con amigos, familia y con gente que no nos conoce, a ver si les generamos algún disfrute. Es hermoso, estamos recontentos.

— Acá compartirán con bandas locales y nacionales, como Sokol. ¿Cómo lo ven?

— Muy bien. En el Chalet Cantoni compartimos fecha con EFE 4, una banda de unas amigas que conocemos hace tiempo. Y en Mamadera decidimos llevar el Jolgorio, que es nuestro festival, el que hacemos en Buenos Aires cada dos meses, con visuales, escenografía y bandas invitadas. Tocamos con Ismael Sokol y Después de Viejos para armar una pequeña fiesta. Y para cada fecha hemos preparado shows diferentes: en el Chalet vamos a proyectar el cortometraje del disco mientras tocamos, y en Mamadera vamos a hacer un show más rock, más punk.

—Todo un jolgorio…

— Sí (risas), creo que se le ocurrió a Mateo o a Mili esa palabra, pero sí, se viene fiestón, bien sanjuanino, fiesta del barrio, fiesta de las casas. La idea es festejar también en la adversidad. Estamos en un momento crítico a nivel mundial, pero qué mejor que, por lo menos, poder reírse un rato, regalar música y un poco de alegría… Sin olvidarse de nada, pero a pesar de todo.

Dos citas: Chalet Cantoni y Mamadera Bar

Viernes 16 de octubre, 20:00 h : Chalet Cantoni, junto a EFE 4 en el ciclo Vibra Alterna (Entrada libre y gratuita).

: Chalet Cantoni, junto a EFE 4 en el ciclo Vibra Alterna (Entrada libre y gratuita). Viernes 16 de octubre, 22:00 h: “Jolgorio” en Mamadera Bar, junto a Ismael Sokol y Después de Viejos, con cierre a cargo de DJ Rosita y DJ Cuyo Drama n Bass. Entradas desde $10.000 en eventurex.com.ar

Mirá Temblores - Santos Populares Ep. 1- Clip Movie

Sobre la banda Temblores

Temblores es una banda de rock punk, poesías sencillas pero profundas y una estética visual destacada. Conformada por Fakundo Bustamante (batería), Tortuga Marquez (bajo), Germen Moreno (guitarra y voz), Mateo Weichafe (guitarra y voz), y Minner (dirección artística y artes visuales), nació en la ciudad de Buenos Aires a mediados de 2023 cuando cinco sanjuaninos decidieron darle forma a un nuevo proyecto artístico. El grupo se nutrió de la trayectoria de sus integrantes en la escena musical cuyana, donde formaron parte de otros proyectos como Canal 46, Bomba Kill, Fondo de Bikini (actualmente “Fondo”) y al encontrarse en la Ciudad de Buenos Aires construyeron su propio refugio autogestivo.

En noviembre de 2024 lanzaron su disco debut, 97, de nueve canciones, que incluyó una galería de imágenes analógicas inspiradas en obras de pintores argentinos y un videoclip filmado en la Difunta Correa.

En 2026 presenta Santos Populares – Episodio 1, que inaugura una nueva etapa creativa para la banda, donde expande su camino a través de canciones que dialogan con la memoria, los vínculos y las pequeñas épicas cotidianas. El combo se caracteriza por fusionar el lenguaje cinematográfico y su música en cada una de sus entregas; y en esta oportunidad, incluye un cortometraje con tintas del Nuevo Cine Argentino, producción audiovisual 100% autogestiva realizada en la Ciudad de Buenos Aires.