    • 16 de octubre de 2026 - 06:54

    Nuevo capítulo para la Orquesta Juvenil de la UNSJ, con la batuta de Leo Pérez

    Este viernes 16 de octubre, el joven conductor dirigirá su primer concierto al frente de la formación, en el Rectorado de la UNSJ.

    La Orquesta Juvenil, dirigida por Leo Pérez, durante uno de los ensayos previos al concierto (Fotos Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

    La Orquesta Juvenil, dirigida por Leo Pérez, durante uno de los ensayos previos al concierto (Fotos Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    La Orquesta Juvenil de la UNSJ transita una nueva etapta tras el relevo en su batuta. Con apenas 28 años y recién regresado de perfeccionarse en España, el director sanjuanino Leo Pérez asumió la conducción tras la jubilación del mentor de la agrupación, Claudio Sánchez; y el viernes 16 de octubre encabezará su primer concierto.

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    Graduado en la Escuela de Música de San Juan como profesor y licenciado en Educación Musical, el joven director descubrió su verdadera pasión en las aulas universitarias. "Dentro de la carrera te muestran distintos perfiles como profesional de la música y entre ellos tenía la dirección coral, que me fascinó directamente. Yo no conocía la dirección, no estudié música por eso, pero una vez que la conocí me encantó", contó Pérez a DIARIO DE CUYO.

    Esa fascinación inicial lo llevó a formarse con una maestra española, quien advirtió su potencial y lo incentivó a perfeccionarse en Europa. Tras completar sus estudios, viajó de inmediato a Madrid becado para cursar un posgrado. Allí se perfeccionó en dirección orquestal con la Orquesta Metropolitana de Madrid y realizó un máster en dirección coral en el Centro Superior Katarina Gurska.

    Luego de un año lectivo completo en la capital española, enfrentó el dilema de radicar sus proyectos en el exterior o retornar a su provincia natal. "Cuando llega el momento de decidir si quedarte allá o acá, que por supuesto son tentadoras las dos propuestas, volver a tu país siempre es muy hermoso. Sin duda que volver y tener este trabajo ahora es algo hermoso", afirmó el músico.

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    Al regresar a San Juan hace dos meses, la oportunidad de asumir la Orquesta Juvenil se presentó en el momento justo. Con la jubilación de Sánchez, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes requería una nueva batuta para el conjunto. Pérez se sumó al proyecto en agosto, coordinó las inscripciones de los estudiantes e inició los ensayos sistemáticos durante el mes de septiembre.

    Asumir la conducción de un ensamble integrado por jóvenes universitarios implica tanto un reto interpretativo como formativo. La orquesta se posiciona como el semillero natural de la Orquesta Sinfónica profesional, aportando instrumentistas que ya se desempeñan como refuerzos. "Es un desafío muy lindo porque no soy tan grande tampoco, tengo 28 años, entonces es todo un desafío trabajar con músicos, ya sean más chicos, de tu edad o más grandes. Creo que la motivación y el horizonte por el cual todos nos unimos es la calidad musical que logremos juntos", destacó el director.

    Además de lo estrictamente musical, y enfocado en las jóvenes promesas, Pérez hace especial hincapié en la formación integral y en los hábitos académicos. Aspectos como la puntualidad, el estudio riguroso de las partituras, el silencio técnico durante los ensayos y el respeto profesional forman parte central de su método pedagógico. "La actitud en una agrupación musical prácticamente lo es todo. Sin duda es un factor importantísimo dentro de una orquesta juvenil, que está en etapa formativa. Hay que tener la responsabilidad de no solamente enseñarles lo que les quede dentro de la música, sino también fuera de ella", sostuvo.

    Respecto del recibimiento por parte del elenco, Pérez resaltó la calidez de los integrantes: "Gracias a Dios fue muy buena. A algunos los conocía, otros han sido compañeros míos y a otros los conocía del ámbito. Sin duda que todo cambio genera expectativa y será bonito poder cumplir con esas expectativas y ese desafío", indicó entusiasmado Pérez, que destacó la gran labor de Sánchez ante este reto en su propia tierra.

    El concierto debut

    El concierto de gala que marcará el debut formal de Leo Pérez al frente de la Orquesta Juvenil de la UNSJ se llevará a cabo este viernes 16 de octubre, a las 21:00 h, en la Sala del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, con entrada libre y gratuita.

    El repertorio, seleccionado por el propio director en función del instrumental disponible y del nivel técnico del grupo, abrirá con la célebre Obertura de la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, y continuará con la Sinfonía Nº 5 en Si bemol mayor, D. 485, de Franz Schubert.

    "Uno elige el repertorio que se pueda adecuar lo más posible al grupo. La complejidad también fue algo a evaluar, ya que no conocía a la orquesta, entonces tenía que elegir algo que sea un desafío para ellos, pero tampoco algo demasiado complejo para empezar", detalló el director, confiado en que será un gran concierto para la Orquesta y también para el público sanjuanino.

    La Orquesta Juvenil

    Semillero de estudiantes universitarios y preuniversitarios, en la Orquesta Juvenil los jóvenes músicos se forman y adquieren práctica para el posterior desempeño en ligas superiores. De hecho, como comentó Páez, ya hay algunos haciendo sus prácticas en la Sinfónica; y, además, por las filas de la Juvenil también pasan profesores que comparten sus experiencias con los alumnos.

    Impulsada y dirigida por Claudio Sánchez, la formación académica hizo su debut oficial como organismo estable del Centro de Creación Artística Orquestal, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, en 2024.

    Actualmente, el ensamble está integrado por unos 30 estudiantes universitarios avanzados de las carreras de instrumentos orquestales, a los que se suman profesores de la Orquesta Sinfónica profesional, para reforzar aquellas filas donde temporalmente faltan alumnos por razones de correlatividad académica, como sucede actualmente en instrumentos como el fagot y el oboe.

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