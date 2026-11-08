Agenda cultural de San Juan: Nito Mestre y La Princesita encabezan un domingo para disfrutar

La agenda cultural de San Juan ofrece una atractiva programación este domingo 8 de noviembre . Se destacan, en materia musical, las esperadas visitas de Nito Mestre con su recorrido por su carrera, desde Sui Generis , y La Princesita.

Agenda cultural de San Juan: el pulso artístico del viernes con música, teatro y muestras

Agenda cultural de San Juan: variada oferta de música, teatro y festivales para este sábado

Además, la jornada invita a recorrer animadas peñas folclóricas con música en vivo y coloridas ferias artesanales y de emprendedores. El teatro también está presente, con propuestas locales.

Romanza onírica. L1v1n l4 v1d4 l0rc4. Muestra taller. A las 19:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entrada $10.000

Todos Los Caminos Conducen a Rosa. Obra teatral con sello sanjuanino, de Vintage Theatre, dirección Celeste Castro. A las 20:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

¡Que me van a Hablar de Amor! Con Carlota Ruffa, aborda los vínculos, las contradicciones y las experiencias afectivas. A las 20:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Todos los caminos conducen a Rosa

MÚSICA

Peña de Mara Díaz. Diego Villegas, Cardones, Nano Rodríguez, La Quimera. A las 13:00 h en Salón Sindicato de la TV (Oro y Tucumán, Chimbas) Informes al 2645261002

Peña de la tradición. Díaz-Heredia, Los Lucero de Jáchal, Rody Oyola, Andrés Mercado, Jorge Pascual Recabarren. A las 13:00 h en Sueños del Sur Parrilla (Libertad y ruta 12, Zonda) Reservas 2645701095

Peña. Cardones, La Nota. En Joy (Honduras s/n Santa Lucía)

Los Illanes. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 0este, Rivadavia)

Metal Sayko. A las 18:00 h en Teatro Kummel (Rawson) Entrada $10.000

Mes de la tradición. Shows de bandas. Desde las 18:00 h en Parque de Albardón. Gratis

Luz Aguirre y Roberto Guevara. A las 20:00 en el ciclo Escuchame una cosita, en Donata del Desierto (Av. Libertador 3311 oeste)

Nito Mestre presenta "El Último Sinfónico del Año". A las 21:00 h en Teatro Sarmiento.

Sin fronteras sonoras. Pablo Rodríguez, Flacur y Lunita Ensamble Marco Castillo y Pablo Hidalgo. A las 21:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador oeste y Circunvalación) Entradas $9.000 en soloentradas.com.ar

La peña del cordobés. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Origen. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Karina La Princesita. A las 00:00 h en Hugo (España 70 sur). Entradas $55.000 en entradaweb.com.ar

Karina La Princesita

La misa de Omega. A las 00:00 en Mala Club (Av. Guillermo Rawson 1450 sur)

FERIAS

Feria Manija. Desde las 17:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortínez, detrás del Auditorio Juan Victoria)

Santa Feria. Desde las 17:00 h en Urquiza 915 sur

Plaza y arte. Circuito de artesanos y manualistas. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

La Feria de los sueños. Desde las 18:00 h en Club Inca Huasi (Parque de Mayo, por Las Heras)

VISITAS Y EXPOSICIONES

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Manzini

Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.