    • 8 de noviembre de 2026 - 08:09

    Agenda cultural de San Juan: Nito Mestre y La Princesita encabezan un domingo para disfrutar

    La provincia ofrece buenas opciones de música en vivo, espectáculos escénicos y paseos artesanales para disfrutar el cierre de semana.

    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Nito Mestre

    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Nito Mestre

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Además, la jornada invita a recorrer animadas peñas folclóricas con música en vivo y coloridas ferias artesanales y de emprendedores. El teatro también está presente, con propuestas locales.

    TEATRO

    Romanza onírica. L1v1n l4 v1d4 l0rc4. Muestra taller. A las 19:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entrada $10.000

    Todos Los Caminos Conducen a Rosa. Obra teatral con sello sanjuanino, de Vintage Theatre, dirección Celeste Castro. A las 20:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

    Todos los caminos conducen a Rosa

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    ¡Que me van a Hablar de Amor! Con Carlota Ruffa, aborda los vínculos, las contradicciones y las experiencias afectivas. A las 20:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

    MÚSICA

    Peña de Mara Díaz. Diego Villegas, Cardones, Nano Rodríguez, La Quimera. A las 13:00 h en Salón Sindicato de la TV (Oro y Tucumán, Chimbas) Informes al 2645261002

    Peña de la tradición. Díaz-Heredia, Los Lucero de Jáchal, Rody Oyola, Andrés Mercado, Jorge Pascual Recabarren. A las 13:00 h en Sueños del Sur Parrilla (Libertad y ruta 12, Zonda) Reservas 2645701095

    Peña. Cardones, La Nota. En Joy (Honduras s/n Santa Lucía)

    Los Illanes. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 0este, Rivadavia)

    Metal Sayko. A las 18:00 h en Teatro Kummel (Rawson) Entrada $10.000

    Mes de la tradición. Shows de bandas. Desde las 18:00 h en Parque de Albardón. Gratis

    Luz Aguirre y Roberto Guevara. A las 20:00 en el ciclo Escuchame una cosita, en Donata del Desierto (Av. Libertador 3311 oeste)

    Nito Mestre presenta "El Último Sinfónico del Año". A las 21:00 h en Teatro Sarmiento.

    Sin fronteras sonoras. Pablo Rodríguez, Flacur y Lunita Ensamble Marco Castillo y Pablo Hidalgo. A las 21:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador oeste y Circunvalación) Entradas $9.000 en soloentradas.com.ar

    La peña del cordobés. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    Origen. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    Karina La Princesita. A las 00:00 h en Hugo (España 70 sur). Entradas $55.000 en entradaweb.com.ar

    Karina La Princesita

    Karina La Princesita

    La misa de Omega. A las 00:00 en Mala Club (Av. Guillermo Rawson 1450 sur)

    FERIAS

    Feria Manija. Desde las 17:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortínez, detrás del Auditorio Juan Victoria)

    Santa Feria. Desde las 17:00 h en Urquiza 915 sur

    Plaza y arte. Circuito de artesanos y manualistas. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

    La Feria de los sueños. Desde las 18:00 h en Club Inca Huasi (Parque de Mayo, por Las Heras)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Manzini

    Museo Manzini

    Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

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