Agenda cultural de San Juan: variada oferta de música, teatro y festivales para este sábado

La agenda cultural de San Juan propone este sábado múltiples propuestas artísticas para aprovechar . Sanjuaninos y visitantes podrán vivir una jornada colmada de arte en cada rincón de la provincia. Destacan el estreno mundial de Brothers en el Teatro del Bicentenario y el inicio de la 65° Fiesta de la Tradición, en Jáchal .

Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

Agenda cultural de San Juan: el pulso artístico del viernes con música, teatro y muestras

En materia musical sonarán, además, shows de rock, pop, folclore y el "casi jazz" de Relatos del Futuro . También habrá tributos y la llegada de All santoz a San Juan . La marquesina contempla opciones para los amantes del teatro y la poesía; y exposiciones artísticas y culturales para disfrutar de la jornada.

All Santoz. Open Mic, actuaciones de Bhae y Baller. Desde las 18:00 h en Foals (Las Heras 238 norte)

Gladiadoras K-Pop. A las 19:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

Relatos del Futuro. Jazz. Presentación del disco de Cuarteto Bi. A las 20:00 h en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entradas en tuentrada.com

Soda. Electro Sinfónico Coral. A las 20:30 h en Complejo La Superiora (Rawson)

Brothers – Estreno Mundial. A las 21:00 h en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas: general $40.000, en tuentrada.com y en la boletería del teatro

Diego Villegas y Los Lucero de Jáchal. Desde las 21:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Santi Dávila. A las 21:30 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur) Reservas 2644038415

Bokanegra. A las 22:00 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592

Chichón Hernández y Gustavo Fabiani. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Ahura. A las 22:00 h en Quincho El gringo (Media Agua). Reservas 2644550295

Sábado dosmilero. A las 22:00 h en La Dominga (Lateral oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Rosa). Entradas en Avantti

Triunfadores Iracundos. A las 22:00 h en Toto’s (Mendoza 326 sur)

Yésica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Cardones. A las 22:00 h en Av. Libertador San Martín 1525 oeste.

Dúo Herencia. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas al 2645442030

Martín Sagua. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Omega. A las 22:00 h en Centro Valenciano (General Acha 2664 sur)

Richard Ruarte. A las 22:00 h. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Peña Solidaria para Ximena Giovenco. A las 22:00 h en Centro Friulano (Juan B. Justo 47 sur). Colaboración $10.000, colaboración y menú criolla $20.000

ADN Folk Fusión. A las 22:00 h en Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito) Reservas 2644858848

ADN Folk Fusión

Vibranova. A las 22:30 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

San Juan Rock Fest. A las 22:30 h en La Meseta (Abraham Tapia antes de calle 5 Rawson)

Martina Flores y Fabricio Montilla. A las 22:30 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

The vintage rock. A la 22:30 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

De locos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

La simpática. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Exe Mansilla y Qué Baile. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Amalgama y Los Kólikos. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Bainotti. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur, Capital)

Lautaro. A las 00:00 en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

TEATRO

La posadera. Dirección Leticia Rojas. A las 21:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

Poetas y delincuentes. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)

Los padres terribles. A las 21:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

Los padres terribles

LITERARIAS

Boca de zorro. Slam poético, Copa de Campeones. A las 20:00 h en Chalet Cantoni.

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta Nacional de la Tradición. Desde las 18:00 h en Plaza San Martín, Jáchal. Entrada gratis. Paso de agrupaciones gauchas, desfile de carruajes, espectáculos musicales, feria, elección de la Paisana Nacional de la Tradición. Entrada gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

Una taza... una historia para contar

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.