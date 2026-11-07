Agenda cultural de San Juan: variada oferta de música, teatro y festivales para este sábado

Soda. Electro Sinfónico Coral. A las 20:30 h en Complejo La Superiora (Rawson)
Brothers – Estreno Mundial. A las 21:00 h en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas: general $40.000, en tuentrada.com y en la boletería del teatro
Diego Villegas y Los Lucero de Jáchal. Desde las 21:00 h en Estancia La Paz (Angaco)
Santi Dávila. A las 21:30 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur) Reservas 2644038415
Bokanegra. A las 22:00 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592
Chichón Hernández y Gustavo Fabiani. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)
Ahura. A las 22:00 h en Quincho El gringo (Media Agua). Reservas 2644550295
Sábado dosmilero. A las 22:00 h en La Dominga (Lateral oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Rosa). Entradas en Avantti
Triunfadores Iracundos. A las 22:00 h en Toto’s (Mendoza 326 sur)
Yésica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)
Cardones. A las 22:00 h en Av. Libertador San Martín 1525 oeste.
Dúo Herencia. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas al 2645442030
Martín Sagua. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817
Omega. A las 22:00 h en Centro Valenciano (General Acha 2664 sur)
Richard Ruarte. A las 22:00 h. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144
Peña Solidaria para Ximena Giovenco. A las 22:00 h en Centro Friulano (Juan B. Justo 47 sur). Colaboración $10.000, colaboración y menú criolla $20.000
ADN Folk Fusión. A las 22:00 h en Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito) Reservas 2644858848
Vibranova. A las 22:30 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630
San Juan Rock Fest. A las 22:30 h en La Meseta (Abraham Tapia antes de calle 5 Rawson)
Martina Flores y Fabricio Montilla. A las 22:30 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)
The vintage rock. A la 22:30 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)
De locos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis
La simpática. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223
Exe Mansilla y Qué Baile. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)
Amalgama y Los Kólikos. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)
Bainotti. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur, Capital)
Lautaro. A las 00:00 en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)
TEATRO
La posadera. Dirección Leticia Rojas. A las 21:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)
Poetas y delincuentes. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)
Los padres terribles. A las 21:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)
LITERARIAS
Boca de zorro. Slam poético, Copa de Campeones. A las 20:00 h en Chalet Cantoni.
FIESTAS Y FESTIVALES
Fiesta Nacional de la Tradición. Desde las 18:00 h en Plaza San Martín, Jáchal. Entrada gratis. Paso de agrupaciones gauchas, desfile de carruajes, espectáculos musicales, feria, elección de la Paisana Nacional de la Tradición. Entrada gratis.
VISITAS Y EXPOSICIONES
San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita
Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita
Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita
Una taza... una historia para contar
Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita
El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.
Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775
Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.
Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.