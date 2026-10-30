Adquisiciones del Museo Franklin Rawson en ArteBa: un impulso contemporáneo para la colección

En el marco de su 90° aniversario, el Museo Franklin Rawson enriqueció su patrimonio con la incorporación de dos obras clave del arte contemporáneo argentino en ArteBa 2026 . Las piezas, pertenecientes a los destacados artistas Laura Códega y Carlos Cima, enriquecen la colección pública sanjuanina.

La histórica feria porteña de trascendencia internacional fue el escenario donde la institución local, dependiente del Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura , concretó esta importante adquisición. La compra se hizo efectiva durante la jornada de preinauguración, mediante el Programa de Adquisiciones Matching Funds, de la Fundación ArteBa , mecanismo de financiamiento articulado con el aporte de empresas privadas de San Juan, como vinos Deslumbrante, de Finca Pedernal, con Viviana Fernández.

Las incorporaciones seleccionadas por la comitiva oficial corresponden a la obra Espectros en la hierba teñida, de Laura Códega (presentada por la Galería Pasto), y a una pieza de pequeño formato sin título realizada por Carlos Cima (exhibida por la Galería Constitución).

“En el marco de los 90 años del Museo, la adquisición fue una verdadera apuesta al arte contemporáneo . Son artistas de trayectoria a nivel nacional e internacional : de Códega, una obra sobre cuero, con tintes sociales; y de Carlos Cima, una obra de pintura sobre papel", comentó a DIARIO DE CUYO el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, quien destacó la posibilidad de fortalecer la colección del Museo Provincial de Bellas Artes "gracias al programa de financiamiento de la feria, para acompañar a Museos; y al acompañamiento de empresas privadas de San Juan que también aportaron fondos para poder adquirir obras".

"Dos nuevas obras se suman al patrimonio del Museo. Estamos felices de anunciar que el Museo adquirió dos piezas artísticas, gracias al programa Matching Funds deFundación ArteBa y el acompañamiento de Deslumbrante, de Finca Pedernal. Hace 17 años que San Juan participa de la feria más importante del país y de la región latinoamericana, a través del Museo Franklin Rawson y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte", destacó el funcionario en las redes del MPBA Franklin Rawson.

La mirada del Museo Franklin Rawson: dos modos de pensar lo popular

El director del Museo Franklin Rawson, brindó detalles de las dos nuevas piezas y los criterios curatoriales que guiaron su elección: “La combinación de Cima y Códega representan dos modos de pensar lo popular del arte contemporáneo en la Argentina de hoy. Cima lo hace desde la pintura y el afecto melancólico del festejo; y Códega desde la materialidad y revisión crítica y hasta de la violencia de la historia de la Argentina. Son dos adquisiciones muy importantes por sus relatos y visiones”, apuntó, antes de entrar en detalles de cada obra.

Obra de Carlos Cima - Galería Constitución

Sin título (2026) - Gouache, gesso y acrílico sobre papel - 59 x 47 cm

“Cima es un joven artista a quien le interesan las contradicciones que se dan en nuestro país, entre la celebración y la tragedia que marcan hechos de nuestra historia. Su investigación gira en torno al cuerpo, la política, las multitudes, la calle, la fiesta popular y consideramos que es una de las voces más sólidas de la pintura joven argentina, post 2010, tiene una formación en la UNA; un artista que pasa desde la construcción de lo popular y lo simbólico a una posición más sólida y consagrada, con premiaciones y demás", comentó Díaz Ruiz.

Obra de Laura Códega - Galería Pasto

Espectros en la hierba teñida (2017) - Cuero de vaca grabado y policromado - 224 x 98 cm

“Laura Códega, lo que busca, es el origen del paradigma actual, la alegorías fundacionales, algunas ficticias, otras no; le preocupa la moral, lo social, lo religioso; sus temas recurrentes tienen que ver con la guerra del Paraguay, la historia del litoral, el río Paraná… es una persona abocada a la historia argentina; su soporte de obra incluso da cuenta de eso. Su obra está en destacadas colecciones nacionales e internacionales, como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el museo Reina Sofía, entre otros. Multiipremiada", explicó el funcionario.

Cuyo Cultura en la gran feria de arte

Además del enriquecimiento patrimonial, San Juan despliega una destacada presencia de difusión institucional. Junto a Mendoza, forma parte del stand del Ente Cuyo Cultura, exhibiendo la labor de realizadores locales ante el circuito galerístico y especializado que congrega el prestigioso encuentro.

Autoridades de San Juan y Mendoza frente al stand de Cuyo Cultura en ArteBa 2026

“Estamos muy contentos en el stand de Cuyo Cultura en ArteBa, adonde nos ha acompañado la secretaria de Cultura Analía Vilches. Aquí se está difundiendo a 15 artistas contemporáneos de la provincia, en esta feria de arte que es la más importante del país y una de las más significativas de Latinoamérica”, resaltó Díaz Ruiz.