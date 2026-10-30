El conmovedor homenaje de Marta Fort a Ricardo tras ganar su primer premio

La joven influencer y participante de MasterChef Celebrity se impuso en la categoría Revelación, celebró el cariño del público y le dedicó su primera estatuilla al recordado empresario.

En un gran momento profesional, Marta Fort fue galardonada con el Premio Ídolo 2026 en la categoría Revelación durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte.

Tras recibir el reconocimiento, la hija de Ricardo Fort abrió su corazón y expresó su emoción al recordar a su padre: “Este es mi primer premio ganado. Espero que sienta que sigo su legado de buena manera”.

La creadora de contenido destacó que este logro refleja el esfuerzo sostenido en su carrera en los medios y el fuerte respaldo de la gente en las redes sociales, un impulso clave para continuar adelante con sus proyectos en televisión y streaming.