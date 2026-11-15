ARA San Juan: nueve años del hundimiento y el reclamo por justicia

A nueve años del hundimiento del ARA SAN JUAN, familiares de los tripulantes continúan exigiendo justicia y respuestas sobre las fallas del submarino.

Este domingo se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. El hecho, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, derivó en un juicio oral que concluyó el 8 de julio de 2026 tras un extenso proceso.

Tras el proceso judicial, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, y absolvió a otros tres acusados: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Familiares de las víctimas expresaron su dolor y cuestionaron el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento, reclamando una explicación definitiva sobre lo ocurrido. La esposa de un tripulante relató que su esposo le había advertido que “había que figurar que navegaban” y que la unidad no se encontraba en condiciones óptimas.

El acta que alertó sobre fallas en el submarino Durante el debate judicial, se incorporó el acta de una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina de abril de 2017. En ella, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, informó sobre fallas detectadas tras la reparación de media vida, incluyendo inconvenientes en el sistema de refrigeración, pérdidas hidráulicas y fallas en sensores, entre otros.

Los restos del submarino fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. El hallazgo confirmó el destino de los 44 tripulantes, pero no disipó las preguntas sobre las circunstancias que provocaron el hundimiento.