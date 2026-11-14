El fenómeno OnlyFans en Argentina: gastaron US$ 55 millones en 2026 y lidera el crecimiento regional

El consumo y la producción de contenido para adultos bajo suscripción atraviesan una etapa de consolidación histórica en el país. Según un reciente informe elaborado por Onlyguider —el principal buscador interno de la plataforma— al que accedió el diario Clarín, los usuarios argentinos desembolsaron 55 millones de dólares en OnlyFans durante 2026, cifra que posiciona a la Argentina dentro del top 20 de los mercados más fuertes a nivel mundial.

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El estudio, que relevó datos de 98 ciudades en 216 países, coloca a la Argentina en el 14° puesto del ranking global —liderado por Estados Unidos, Reino Unido e Italia— y en el tercer lugar de América Latina, ubicándose apenas por detrás de México y Brasil.

Más allá del volumen total de dinero movilizado, el dato sobresaliente del reporte radica en la velocidad de expansión del mercado local:

Gasto interanual: Los US$ 55 millones registrados este año representan un incremento del 15,7% respecto de 2025, cuando el consumo había alcanzado los US$ 48 millones.

Liderazgo regional en crecimiento: Esa suba porcentual resultó la más pronunciada de toda Latinoamérica, superando ampliamente las tasas de expansión de México (12,9%) y Brasil (4,3%).

Comunidad activa: Actualmente existen en el país 854.000 cuentas de usuarios consumidores y 48.000 perfiles de creadores de contenido.

En paralelo, mediciones de la consultora especializada Data Globe Hub confirman esta tendencia ascendente: entre 2024 y 2026, la cantidad de generadores de contenido en Argentina y la región creció a un ritmo sostenido de entre el 18% y el 20%. Además, el ecosistema local se amplía con el uso frecuente de alternativas como Cafecito, Fansly, Fanvue, JustForFans y LoyalFans, que captan a otro segmento de suscriptores en busca de material exclusivo.

El trasfondo económico detrás del boom

Si bien desde el sector promueven la desestigmatización y naturalización de esta actividad digital, especialistas y protagonistas advierten que el fenómeno en la Argentina está fuertemente atravesado por la coyuntura financiera.

"Esto se debe a una combinación de crisis económica, falta de trabajo, búsqueda de ingresos complementarios y en moneda extranjera, y una normalización del consumo de contenido digital para adultos", analizó Wanda Bevilacqua (26), exgeneradora de contenido erótico que reconvirtió su experiencia en una pyme dedicada a brindar cursos de capacitación y estrategias de posicionamiento para creadores digitales.

De este modo, la posibilidad de facturar en dólares desde el ámbito doméstico se consolidó para decenas de miles de argentinos como una salida laboral alternativa o un refuerzo frente a la pérdida del poder adquisitivo local.