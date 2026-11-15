Qué dejó la visita de León XIV: mirá el episodio final de Argentina recibe al Papa

El documental cierra su recorrido con las imágenes de la histórica visita del sumo pontífice al país.

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Hay encuentros que trascienden las agendas oficiales para instalarse en la memoria colectiva de un pueblo. Con la publicación del séptimo episodio, Argentina recibe al Papa concluye una apuesta periodística y audiovisual conjunta de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, diseñada para narrar desde el interior del país la llegada de León XIV.

Las postales de un recorrido inolvidable Este último envío entrelaza el registro propio realizado en Buenos Aires por el equipo encabezado por Laura Carbonari, las imágenes oficiales y la cobertura desde Córdoba.

El relato acompaña paso a paso los instantes de mayor intensidad emocional: la cercanía con los sectores más vulnerables en el Pequeño Cottolengo de Claypole, la devoción en las calles, las canciones de bienvenida y los mensajes que marcaron el pulso de estas jornadas.

Una mirada profunda sobre nuestra identidad y nuestra fe A lo largo de siete capítulos, esta producción buscó trazar un puente entre la historia regional y el presente espiritual. El ciclo se propuso indagar en el costado más humano de Robert Prevost, rescatando el legado agustino en San Juan y Mendoza, el valor de la amistad social, la dignidad del trabajo frente a los desafíos tecnológicos y la esperanza compartida por miles de fieles que aguardaron este momento.