    • 15 de noviembre de 2026 - 11:03

    Qué dejó la visita de León XIV: mirá el episodio final de Argentina recibe al Papa

    El documental cierra su recorrido con las imágenes de la histórica visita del sumo pontífice al país.

    León XIV en Córdoba. Fotos: Daniel Arias - enviado especial DIARIO DE CUYO

    León XIV en Córdoba. Fotos: Daniel Arias - enviado especial DIARIO DE CUYO

    Foto:

    Hay encuentros que trascienden las agendas oficiales para instalarse en la memoria colectiva de un pueblo. Con la publicación del séptimo episodio, Argentina recibe al Papa concluye una apuesta periodística y audiovisual conjunta de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, diseñada para narrar desde el interior del país la llegada de León XIV.

    Leé además

    Monseñor Colombo junto al papa León XIV.

    Monseñor Colombo tras la visita de León XIV: "Ahora nos toca hacernos cargo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tripulación del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

    ARA San Juan: nueve años del hundimiento y el reclamo por justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las postales de un recorrido inolvidable

    Este último envío entrelaza el registro propio realizado en Buenos Aires por el equipo encabezado por Laura Carbonari, las imágenes oficiales y la cobertura desde Córdoba.

    El relato acompaña paso a paso los instantes de mayor intensidad emocional: la cercanía con los sectores más vulnerables en el Pequeño Cottolengo de Claypole, la devoción en las calles, las canciones de bienvenida y los mensajes que marcaron el pulso de estas jornadas.

    Una mirada profunda sobre nuestra identidad y nuestra fe

    A lo largo de siete capítulos, esta producción buscó trazar un puente entre la historia regional y el presente espiritual. El ciclo se propuso indagar en el costado más humano de Robert Prevost, rescatando el legado agustino en San Juan y Mendoza, el valor de la amistad social, la dignidad del trabajo frente a los desafíos tecnológicos y la esperanza compartida por miles de fieles que aguardaron este momento.

    La serie documental completa está disponible para revivir cada episodio en los canales oficiales de YouTube de ambos medios.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     El estudio se realizó sobre 1.200 personas entre el 11 y el 13 de noviembre, inmediatamente después de la histórica visita del Pontífice al país.

    Efecto León XIV: su imagen positiva se disparó tras su visita y ya roza el 90% en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el fenomeno onlyfans en argentina: gastaron us$ 55 millones en 2026 y lidera el crecimiento regional

    El fenómeno OnlyFans en Argentina: gastaron US$ 55 millones en 2026 y lidera el crecimiento regional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Argo X será producido en la planta brasileña de Betim y estrenará el nuevo lenguaje global de diseño de Fiat en Sudamérica.

    Así es el nuevo Fiat Argo X que prepara su llegada a Argentina en 2027: diseño pixelado y versión híbrida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar

    Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar