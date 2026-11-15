Javier Milei tendrá una semana cargada de reuniones, actos oficiales y el lanzamiento de Tesla en Argentina

El presidente Javier Milei afrontará una semana cargada de compromisos políticos, empresariales e institucionales, con actividades previstas entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre . La agenda incluirá reuniones con representantes de importantes compañías, exposiciones económicas, reconocimientos académicos y encuentros con organizaciones de la comunidad judía.

Uno de los principales acontecimientos será el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina , previsto para el viernes en el barrio porteño de La Boca. La actividad marcará el cierre de una semana en la que el mandatario también tendrá contacto con referentes de la industria automotriz y del sector privado.

El primer compromiso será este lunes, a las 13 , cuando Milei recibirá a autoridades de Toyota en la Casa Rosada. Estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Por la noche, a las 20, el Presidente asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) , que se realizará en el Alvear Palace Hotel. También participarán Karina Milei y el canciller Pablo Quirno .

El martes 17 de noviembre comenzará con una nueva reunión de la mesa política del oficialismo, prevista para las 11 en la Casa Rosada. En simultáneo, el vocero presidencial, Adrián Ravier , ofrecerá una conferencia de prensa. Por la tarde, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar, en La Rural, mientras que el Presidente expondrá a las 17 en las Jornadas Monetarias y Cambiarias , en el Palacio Libertad.

El miércoles 18, a las 10, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia se realizará en la sede de la institución académica.

La actividad del jueves 19 tendrá dos compromisos vinculados con instituciones de la comunidad judía. A las 17, el mandatario recibirá una distinción de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA. Luego, a las 20, participará de la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, que se desarrollará en Madero Tango, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Finalmente, el viernes 20, Milei compartirá a las 11 un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, junto a Karina Milei. La actividad se realizará en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El cierre de la agenda presidencial será a las 19, cuando participe del lanzamiento oficial de Tesla en Argentina, en el barrio porteño de La Boca.

Los viajes y compromisos del resto del Gabinete

La agenda también contempla actividades de distintos funcionarios nacionales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará el lunes de una reunión del directorio de YPF y el jueves viajará a Mendoza para intervenir como orador en la Cumbre de Minería, prevista para las 9.30.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará el miércoles a las 9.15 del encuentro empresarial El País que se Viene, organizado por Somos Pymes.

Uno de los recorridos internacionales estará a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien viajará a Europa para participar de actividades vinculadas con la inteligencia artificial y las políticas regulatorias. El miércoles expondrá en la sede de la OCDE, en París, y el jueves participará de una reunión del Comité de Política Regulatoria del organismo.

Su recorrido continuará el viernes en Düsseldorf, Alemania, donde disertará sobre la desregulación como motor del crecimiento y la experiencia argentina. En tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará ese mismo día de una reunión de ministros de Salud del Mercosur en Uruguay.

De esta manera, el Gobierno combinará durante la semana reuniones con empresarios, actividades económicas, reconocimientos institucionales y compromisos internacionales, con el lanzamiento de Tesla como uno de los acontecimientos destacados del cronograma.