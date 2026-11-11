León XIV dejó la Argentina tras una visita histórica: Milei lo despidió entre lágrimas en Ezeiza

El papa León XIV dejó este miércoles la Argentina después de cuatro días que quedarán marcados por multitudes, mensajes sociales, homenajes a Francisco y encuentros con distintos sectores de la sociedad. El Pontífice partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, luego de una ceremonia oficial de despedida encabezada por el presidente Javier Milei.

León XIV se prepara para celebrar una misa en Luján ante más de un millón de fieles

La última imagen en suelo argentino estuvo atravesada por la emoción. Milei acompañó al Papa hasta el tramo final previo al embarque y se mostró visiblemente conmovido durante el saludo, hasta el punto de secarse las lágrimas mientras concluía el acto protocolar. A su lado estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , quienes integraron la representación oficial argentina.

La ceremonia de despedida comenzó pasadas las 14 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde León XIV recibió el último saludo de la comitiva oficial argentina. Tras el acto protocolar, el Pontífice abordó el avión que despegó a las 14.30 rumbo a Lima , poniendo fin a su histórica visita de cuatro días por el país.

Horas antes, León XIV había encabezado su última misa en el país frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde volvió a recordar a Francisco y dejó varios de los mensajes más emotivos de toda su visita. Allí agradeció el cariño recibido durante los cuatro días y pronunció una frase que terminó funcionando como despedida anticipada: “Me sentí como en casa. Hasta siempre, mi querida Argentina” .

También pidió a los argentinos trabajar por la reconciliación y dejó otra expresión que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la jornada: “Argentina, levántate y camina” . La celebración estuvo marcada por constantes muestras de afecto, mientras los fieles llegaron incluso a corear “El Papa no se va” durante el tramo final.

Antes de dirigirse a Luján, el Pontífice había visitado el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro con internos, escuchó testimonios y volvió a insistir en la posibilidad de reconstruir la vida después de los errores. Fue la primera actividad de una última jornada que terminó varias horas después en la pista de Ezeiza.

Javier Milei, visiblemente emocionado, despidió a León XIV en Ezeiza antes de su partida rumbo a Perú.

Cuatro días de multitudes y mensajes

La visita comenzó el domingo 8 de noviembre con su llegada a Buenos Aires y se extendió por distintos escenarios de la Ciudad, el conurbano, Córdoba y Luján. León XIV encabezó celebraciones multitudinarias en Palermo y Córdoba, mantuvo encuentros con jóvenes, religiosos, trabajadores y movimientos sociales, visitó el Cottolengo Don Orione y dialogó con personas privadas de su libertad.

También hubo una presencia constante de la figura de Francisco. León XIV lo recordó en diferentes momentos y utilizó varias de sus enseñanzas para hablar sobre las familias, los sectores más vulnerables, la necesidad de una Iglesia cercana y la importancia del encuentro entre los argentinos.

En Palermo habló sobre la precariedad laboral, las adicciones y la violencia que atraviesan muchas familias; en Córdoba reivindicó a santos y beatos argentinos y pidió “vayan y sean santos”; y en Luján cerró su paso por el país con un llamado a la reconciliación y la solidaridad.

La relación con Milei también atravesó los extremos de la visita. El presidente había sido quien lo recibió en Buenos Aires el domingo y volvió a ocupar el centro de la escena durante la despedida en Ezeiza. En el medio, ambos mantuvieron reuniones institucionales y el mandatario llegó a definir públicamente como “superlativo” uno de los primeros discursos del Pontífice.

León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil, rodeado por una multitud durante una de las postales más impactantes de su visita a la Argentina.

Perú, la próxima escala

Después de dejar la Argentina, León XIV continuará ahora su viaje apostólico en Perú, tercera y última etapa de su recorrido sudamericano. La agenda oficial prevé su llegada a la Base Aérea del Callao a las 17.30, hora local, seguida por la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

Durante sus primeras horas en Lima mantendrá un encuentro con la máxima autoridad del país y posteriormente se reunirá con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. La visita peruana continuará durante los próximos días con actividades religiosas y pastorales.

El avión que despegó desde Ezeiza puso así punto final a una visita que movilizó a millones de personas y dejó imágenes en Buenos Aires, Córdoba y Luján. León XIV ya dejó la Argentina y continúa su misión en Perú, después de despedirse con una frase que resumió el vínculo construido durante estos cuatro días: “Me sentí como en casa”.