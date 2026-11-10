    • 10 de noviembre de 2026 - 17:32

    Perú espera a León XIV con una efigie de 14 metros emplazada en el Callao

    El monumento fue inaugurado 48 horas antes del arribo del Pontífice al país sudamericano, tras su paso por la Argentina. Se trata de la estatua más grande del mundo en su honor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la inminente llegada del papa León XIV a territorio peruano procedente de la Argentina, la provincia portuaria del Callao inauguró una imponente estatua de 14 metros de altura, considerada la efigie más grande del mundo dedicada al Santo Padre. El monumento quedó oficialmente presentado en una plaza frente al océano Pacífico, a 48 horas del desembarco del líder eclesial.

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    La estructura fue elaborada en fibra de vidrio tras un intenso trabajo de 45 días por los artistas locales Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong. Con un acabado exterior que imita el mármol blanco, la figura retrata al Pontífice con vestimenta papal y los brazos abiertos orientados hacia el mar. El proyecto contó con el financiamiento de la entidad Caja Huancayo.

    Un puerto con historia pastoral

    La elección del Callao —localidad aledaña a la capital, Lima— no es casual. En esta diócesis, León XIV ejerció como administrador apostólico entre los años 2020 y 2021 durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. Además, el Pontífice cuenta con una trayectoria de más de dos décadas de labor pastoral en suelo peruano, donde se desempeñó desde misionero hasta obispo en la diócesis de Chiclayo durante ocho años.

    Durante la ceremonia de bendición del predio —que incluyó la presentación de un mural conmemorativo— el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, adelantó que el Papa “seguramente va a pasar por acá” el próximo 16 de noviembre cuando visite la Casa de Acogida para ancianos de la zona. Asimismo, el obispo remarcó el mensaje de paz que transmite la obra frente a la compleja coyuntura de inseguridad que enfrenta el primer puerto del país.

    Por su parte, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, enfatizó el arraigo del Pontífice en la región: “El monumento representa un homenaje que hace el pueblo católico a nuestro papa peruano”.

    El itinerario oficial de León XIV por Perú contempla un recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de pasos por las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.

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