Caos y tragedia en Bulgaria: 12 muertos y 50 heridos en un choque en cadena de 86 vehículos

Una enorme tragedia vial sacudió este martes a Bulgaria: al menos 12 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas después de dos choques en cadena que involucraron a 86 vehículos. Los siniestros ocurrieron sobre la autopista Trakia, cerca de Yambol, en el sudeste del país, cuando una intensa niebla redujo drásticamente la visibilidad.

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Los accidentes se produjeron prácticamente en el mismo sector, pero sobre ambos sentidos de circulación. Según las autoridades búlgaras, 63 vehículos quedaron involucrados en la mano que conduce hacia Burgas y otros 23 en dirección a Sofía , entre autos particulares, camiones, furgones y un colectivo de pasajeros. La magnitud del impacto obligó a cerrar por completo la autopista y desplegar un enorme operativo de emergencia.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron vehículos completamente destruidos, otros volcados y una gran cantidad de restos desperdigados sobre la calzada. Algunos ocupantes quedaron atrapados entre los hierros y tuvieron que ser liberados por los equipos de rescate antes de ser trasladados hacia hospitales de distintas ciudades de la región.

TRAGEDIA EN BULGARIA: CARAMBOLA DE MÁS DE 50 VEHÍCULOS DEJA AL MENOS 10 MUERTOSUn accidente múltiple cerca de Yambol involucró a más de 50 vehículos. Algunos automóviles se incendiaron y testigos auxiliaron a personas que quedaron atrapadas.La niebla habría reducido la visibilidad y provocado la tragedia.

Las primeras evaluaciones de la Policía apuntan a una combinación de niebla extremadamente densa, pavimento mojado y velocidades inadecuadas para las condiciones meteorológicas . El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre la autopista que conecta Sofía con el puerto de Burgas, en el Mar Negro.

El secretario general interino del Ministerio del Interior, Lubomir Nikolov, explicó que el primer choque se produjo cuando un camión quedó atravesado o bloqueó el paso de un colectivo de pasajeros. A partir de ese impacto se desencadenó una sucesión de colisiones entre los vehículos que circulaban detrás, sin margen suficiente para frenar debido a la baja visibilidad.

Poco después ocurrió un segundo accidente múltiple sobre la mano contraria. Una de las hipótesis preliminares es que algunos conductores pudieron haberse distraído al observar el primer siniestro mientras transitaban en dirección opuesta, aunque las circunstancias exactas todavía son investigadas.

El choque se produjo en medio de una intensa niebla. (Foto: Reuters/ Georgi Manev/Nova TV).

Restos y vehículos dañados tras el choque en cadena. Casi 100 autos y camiones chocaron en medio de la niebla. Foto: Nova TV vía REUTERS

12 muertos y decenas de personas hospitalizadas

El balance fue actualizándose durante el transcurso de la jornada. Las autoridades confirmaron finalmente 12 fallecidos, mientras cerca de 50 personas tuvieron que recibir atención médica. Los heridos fueron distribuidos principalmente entre hospitales de Yambol, Sliven y Burgas.

Los primeros reportes indicaban que diez víctimas habían muerto en el lugar y otras fallecieron posteriormente durante el traslado o luego de ingresar a centros médicos. Debido a la cantidad de pacientes y a la gravedad de algunos cuadros, las autoridades movilizaron recursos sanitarios de varias regiones. El número puede cambiar.

La niebla dificultó incluso el trabajo de los servicios de emergencia. Equipos médicos, policías, bomberos y personal militar participaron del operativo, mientras que en algunos sectores fue necesario retirar partes de las barreras de seguridad para acceder a los vehículos y rescatar a sus ocupantes.

Bulgaria declaró una jornada de luto

La dimensión de la tragedia obligó a modificar la agenda política del país. El primer ministro Rumen Radev se trasladó hacia la zona del accidente y calificó lo ocurrido como una tragedia nacional. El Gobierno dispuso además medios aéreos para asistir en el traslado de los heridos más graves y anunció que este miércoles será declarado día de duelo nacional.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encontraba de visita oficial en Bulgaria cuando ocurrió el accidente y decidió acortar parte de su agenda. También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia desplegados sobre la autopista.

La Policía y la Fiscalía abrieron investigaciones separadas para determinar cómo se originó cada uno de los dos choques. Mientras avanzan las pericias, las autoridades mantienen como principal hipótesis las condiciones extremas de visibilidad, el pavimento húmedo y la velocidad de circulación en los minutos previos a la cadena de impactos.