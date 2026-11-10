León XIV ante 1.300.000 jóvenes en Palermo: "No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida"

En una convocatoria multitudinaria que reunió a más de 1.300.000 personas en Palermo, el papa León XIV protagonizó un encuentro con los jóvenes marcado por un mensaje de fe, libertad, inclusión y compromiso social. Ante una multitud que colmó el lugar, el Pontífice invitó a las nuevas generaciones a mantenerse firmes frente a los valores que condicionan la vida contemporánea y a encontrar en Jesucristo un camino de libertad y esperanza.

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“¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, expresó León XIV en uno de los pasajes centrales de su discurso, en el que advirtió sobre los nuevos ídolos de la sociedad: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

A partir del relato bíblico de los tres jóvenes arrojados al horno de Babilonia, Ananías, Azarías y Misael, el Papa propuso una reflexión sobre la libertad y la capacidad de sostener las propias convicciones aun frente a las presiones del entorno.

Recordó que aquellos jóvenes se negaron a adorar la estatua de oro que había ordenado levantar el rey Nabucodonosor, incluso cuando sabían que podían ser condenados a morir en el fuego.

“¡Cuánta libertad hay en esa respuesta!”, destacó León XIV, al recordar que los jóvenes confiaron en Dios sin saber cuál sería el desenlace de su decisión.

Trasladando aquella historia al presente, advirtió sobre las presiones sociales y digitales que pueden llevar a las personas a mentir, traicionar o humillar a otros para conseguir aprobación. También mencionó la envidia, el egoísmo, la pornografía y el consumo de sustancias como situaciones que pueden terminar convirtiéndose en formas de esclavitud.

“Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, alentó.

“Todos hacia Cristo”: una Iglesia con las puertas abiertas

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la invitación a construir una Iglesia capaz de recibir a todos, sin distinciones ni exclusiones.

Inspirándose en las palabras del papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuando pronunció la expresión “Todos, todos, todos”, León XIV desarrolló tres dimensiones de la vida cristiana: todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo.

En primer lugar, aseguró que cada persona tiene un lugar en la Iglesia, independientemente de su historia, sus dudas o sus heridas.

“¡Hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa”, afirmó.

El Pontífice hizo especial referencia a quienes se alejaron de la fe, dejaron de rezar o tuvieron experiencias dolorosas con personas que debían acompañarlos espiritualmente.

También recordó el testimonio de Guadalupe, cuya pregunta —“¿Quién te dijo que ya es tarde?”— utilizó para transmitir que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo.

A través del relato de Zaqueo, explicó que Jesús sale al encuentro de cada persona y que nadie está tan lejos como para no poder recibir su misericordia.

“Que nuestras comunidades tengan siempre abiertas sus puertas; que sepan recibir a quien llega con preguntas, auxiliar a quien sufre y acompañar con paciencia a quien busca a Dios”, pidió.

“Todos con Cristo”: una vida que vence al miedo y al pecado

En el segundo eje de su mensaje, León XIV invitó a los jóvenes a caminar junto a Jesús, especialmente en los momentos de dificultad.

Retomando la imagen de los tres jóvenes en el horno de Babilonia, destacó que, aunque fueron arrojados atados, terminaron caminando libres entre las llamas gracias a la protección de Dios.

Para el Papa, esa escena representa la cercanía de Cristo con la humanidad y la promesa de una vida que trasciende incluso la muerte.

“¡Jesucristo está vivo! ¡Ha vencido a la muerte y nos ha liberado de su poder!”, proclamó.

También llamó a reconocer las propias equivocaciones y a no tener miedo de pedir perdón. En ese sentido, invitó a acercarse al sacramento de la Reconciliación, rezar, leer el Evangelio y participar de la Eucaristía.

“Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye”, explicó.

Su mensaje apuntó a una fe que no niega las dificultades personales, sino que propone enfrentarlas desde la misericordia, la conversión y la posibilidad de reparar el daño causado.

“Todos como Cristo”: el desafío de servir a los demás

El tercer llamado estuvo centrado en transformar la fe en acciones concretas de solidaridad.

León XIV recordó que Jesús enseñó a amar a los demás como Él mismo amó y puso como ejemplo el gesto de lavar los pies a sus discípulos: “¡El Señor de todos se hizo servidor de todos!”.

En esa línea, convocó a los jóvenes a comprometerse con las necesidades de quienes los rodean: compartir el pan con quienes pasan hambre, abrir las puertas a las personas sin hogar, visitar a los enfermos y acompañar a quienes atraviesan situaciones de soledad.

También hizo hincapié en los sufrimientos que muchas veces no se ven, como la necesidad de recibir un consejo, una palabra de consuelo o simplemente sentirse amado.

“Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, expresó.

Además, invitó a descubrir la presencia de Dios en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Con una referencia al cántico de los tres jóvenes de Babilonia, convocó a bendecir al Señor a través del arte, la cultura, los deportes, la ciencia, la tecnología, las redes sociales, la música y el fútbol.

“¡Vayan y anuncien!”, el mensaje final a los jóvenes

Hacia el cierre del encuentro, León XIV recuperó el episodio de los discípulos de Emaús, quienes, después de reconocer a Jesús resucitado, regresaron a Jerusalén para compartir la alegría de aquel encuentro.

A partir de esa experiencia, el Pontífice transmitió a los presentes una misión: llevar el mensaje de Cristo más allá del encuentro multitudinario.

“Al comenzar les he dicho: ‘¡Bienvenidos todos!’. Ahora, como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: ‘¡Vayan y anuncien!’”, manifestó.

El llamado fue a regresar a sus ciudades, pueblos y comunidades, llegando especialmente a las periferias y a quienes se sienten alejados de Dios.

Finalmente, anunció la bendición de una cruz que recorrerá las distintas comunidades y pidió que, al pasar de unas manos a otras, también se transmita “el fuego del amor de Cristo”.

Con la multitud reunida en Palermo como escenario, el Papa cerró su mensaje encomendando a los jóvenes a Nuestra Señora de Luján y reafirmando la consigna que atravesó todo su discurso: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”.