    • 16 de noviembre de 2026 - 09:51

    El Brinco del domingo 15 de noviembre: conocé los números ganadores

    El juego de azar de la Lotería de Santa Fe pone en juego millones de pesos y ya se conocen los resultados del sorteo 1380, con modalidades Tradicional y Junior.

    El Brinco realizó un nuevo sorteo este domingo 15 de noviembre con un pozo de más de 800 millones de pesos.
    El Brinco realizó un nuevo sorteo este domingo 15 de noviembre con un pozo de más de 800 millones de pesos.

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    El Brinco, el popular juego de azar poceado comercializado en todo el país, llevó a cabo este domingo 15 de noviembre un nuevo sorteo. La expectativa se centra en conocer si algún apostador logró hacerse con el pozo mayor, que en esta ocasión superaba los 800 millones de pesos, generando gran interés en todo el territorio nacional.

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    El sorteo, correspondiente al número 1380, ofrece múltiples categorías de premios basadas en la cantidad de aciertos: seis, cinco, cuatro y tres números. En caso de no haber ganadores para los premios principales, los montos se acumulan para la siguiente edición, impulsando así pozos cada vez más significativos.

    Para quienes deseen probar suerte, la dinámica del Brinco consiste en elegir 6 números del 00 al 39. Las apuestas se registran en las agencias de lotería habilitadas, y cada ticket es también una participación en el sorteo adicional Brinco Junior, que presenta un pozo fijo establecido.

    Conocé los números del Brinco Tradicional

    Los resultados del sorteo Tradicional del Brinco de este domingo 15 de noviembre son los siguientes: 37, 20, 36, 09, 17, 24. En esta oportunidad, el pozo de seis aciertos, estimado en más de 710 millones de pesos, quedó vacante. Sin embargo, hubo ganadores en las categorías inferiores.

    En la ronda de cinco aciertos, 19 apostadores se llevaron un premio individual de $347.332,26. Para quienes acertaron cuatro números, 261 personas obtuvieron $8.343,96 cada una, mientras que 4.068 ganadores de tres aciertos se hicieron con $2.080,44.

    Resultados del sorteo Brinco Junior hoy

    Complementando el sorteo principal, el Brinco Junior también realizó su extracción este domingo 15 de noviembre. Los números favorecidos en esta modalidad fueron: 34, 00, 19, 29, 32, 07. Este juego adicional cuenta con un pozo fijo de $10.000.000 para quien acierte los seis números, sin posibilidad de acumulación.

    El Brinco, producto de la Lotería de Santa Fe, se distingue por sus condiciones particulares de sorteo y programa de premios, generando atractivos montos que buscan tentar al público. Los fondos recaudados de estos sorteos se destinan a inversiones en salud y educación.

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