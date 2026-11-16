Un fuerte sismo de 3,2 grados sacudió a La Rioja

El movimiento telúrico ocurrió durante la tarde del domingo a una profundidad de 36 kilómetros. El INPRES informó que alcanzó una intensidad de grado III en la escala Mercalli Modificada.

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Un temblor de mediana intensidad sorprendió a los habitantes de la provincia de La Rioja durante la tarde de este domingo 15 de noviembre. Según los registros oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno alcanzó una magnitud de 3,2 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad relativamente superficial, lo que permitió que fuera percibido por la población.

El movimiento sísmico se produjo exactamente a las 13:36:04 (hora local). De acuerdo con el informe técnico emitido por el organismo nacional con sede en San Juan, el epicentro se ubicó a unos 39 kilómetros al sudeste de la localidad de Vichigasta, a 42 kilómetros al sudoeste de la ciudad capital de La Rioja y a 48 kilómetros al noroeste de Patquía, en las coordenadas geográficas -29.68 de latitud y -67.148 de longitud.

Profundidad e intensidad del movimiento

Un dato relevante del reporte oficial es que el foco del sismo se localizó a apenas 36 kilómetros de profundidad. En términos sismológicos, los movimientos de corteza superficial suelen sentirse con mayor claridad en las zonas cercanas al epicentro en comparación con aquellos que se originan a mayor profundidad en el manto terrestre.

En cuanto al impacto y la percepción ciudadana, el INPRES determinó que el temblor alcanzó una intensidad de grado III (considerada "débil") en la escala Mercalli Modificada. Según los parámetros del organismo, este nivel implica que el movimiento es percibido principalmente por algunas personas que se encuentran en estado de reposo o dentro de edificios, especialmente en pisos altos, siendo reportado específicamente en la Ciudad de La Rioja.