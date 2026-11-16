Corrientes: una planta modelo, inversión de US$20 millones y 100 contenedores mensuales para exportar

La empresa familiar argentina Zozzoli SA inauguró en Santo Tomé, Corrientes , una moderna planta industrial con una inversión de US$20 millones, destinada a procesar hasta 500 toneladas diarias de madera.

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Este emprendimiento, denominado Complejo Industrial Maderero “Don Daniel”, se enfoca en la transformación de materia prima local en productos de mayor valor agregado, con tecnología de última generación y alta automatización.

El establecimiento tendrá una proyección exportadora de 100 contenedores mensuales, apuntando a mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, y comenzará sus operaciones con 70 trabajadores.

El complejo ocupa 60.000 m² y fue diseñado para una operación a gran escala, con 25.000 m² construidos y 15.000 m² de pavimento interno. Inicialmente, emplea a 70 trabajadores de Santo Tomé y localidades cercanas, quienes fueron capacitados por la compañía.

La empresa proyecta alcanzar 200 puestos de trabajo directos y más de 500 empleos indirectos a medida que avance hacia su plena capacidad operativa, impulsando así el desarrollo económico regional y fortaleciendo la cadena de valor forestoindustrial.

Diversificación y visión de futuro en la inversión regional

Daniel Zozzoli, titular de la compañía, destacó la importancia de invertir en tecnología y talento local para construir una industria competitiva. La empresa, con sede en Salta y trayectoria en la fabricación de colchones y muebles, diversifica así sus operaciones con esta nueva unidad de negocios orientada a la exportación.

El Complejo Industrial Maderero “Don Daniel” fue diseñado para operar bajo estándares internacionales de eficiencia y competitividad, integrándose al desarrollo del sector forestoindustrial del nordeste argentino. El Gobierno provincial colaboró con obras de pavimentación en el acceso al complejo, mejorando la infraestructura logística.