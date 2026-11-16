    • 16 de noviembre de 2026 - 09:49

    Corrientes: una planta modelo, inversión de US$20 millones y 100 contenedores mensuales para exportar

    La empresa familiar Zozzoli SA inauguró en Corrientes una moderna planta industrial destinada al procesamiento de madera con una importante inversión y proyección internacional.

    Zozzoli SA inauguró en Santo Tomé una planta industrial para procesar hasta 500 toneladas diarias de madera.
    Zozzoli SA inauguró en Santo Tomé una planta industrial para procesar hasta 500 toneladas diarias de madera.

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    La empresa familiar argentina Zozzoli SA inauguró en Santo Tomé, Corrientes, una moderna planta industrial con una inversión de US$20 millones, destinada a procesar hasta 500 toneladas diarias de madera.

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    Por Sofía Hache

    Este emprendimiento, denominado Complejo Industrial Maderero “Don Daniel”, se enfoca en la transformación de materia prima local en productos de mayor valor agregado, con tecnología de última generación y alta automatización.

    El establecimiento tendrá una proyección exportadora de 100 contenedores mensuales, apuntando a mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, y comenzará sus operaciones con 70 trabajadores.

    Capacidad productiva y generación de empleo

    El complejo ocupa 60.000 m² y fue diseñado para una operación a gran escala, con 25.000 m² construidos y 15.000 m² de pavimento interno. Inicialmente, emplea a 70 trabajadores de Santo Tomé y localidades cercanas, quienes fueron capacitados por la compañía.

    La empresa proyecta alcanzar 200 puestos de trabajo directos y más de 500 empleos indirectos a medida que avance hacia su plena capacidad operativa, impulsando así el desarrollo económico regional y fortaleciendo la cadena de valor forestoindustrial.

    Diversificación y visión de futuro en la inversión regional

    Daniel Zozzoli, titular de la compañía, destacó la importancia de invertir en tecnología y talento local para construir una industria competitiva. La empresa, con sede en Salta y trayectoria en la fabricación de colchones y muebles, diversifica así sus operaciones con esta nueva unidad de negocios orientada a la exportación.

    El Complejo Industrial Maderero “Don Daniel” fue diseñado para operar bajo estándares internacionales de eficiencia y competitividad, integrándose al desarrollo del sector forestoindustrial del nordeste argentino. El Gobierno provincial colaboró con obras de pavimentación en el acceso al complejo, mejorando la infraestructura logística.

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