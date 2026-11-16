Dejó Buenos Aires tras 18 años, se instaló en el monte cordobés y construyó su refugio con pallets: "Acá mi sistema nervioso finalmente se pudo regular"

Carla Ortiz Rocha (42) vivió casi la mitad de su vida en la vorágine de la Ciudad de Buenos Aires . Sin embargo, tras años de mudanzas internacionales y un profundo camino de introspección, decidió dar un giro radical.

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Hoy, instalada en el monte de Traslasierra, Córdoba, vive sola en una casa de 40 metros cuadrados construida con pallets reciclados, estufas permaculturales y una vista inigualable a las sierras. Un refugio de autogestión, música y sanación.

Nacida en Concepción, Chile, la historia de Carla estuvo atravesada por el viaje constante desde su infancia. En su adultez, vivió un año en Estados Unidos —donde experimentó por primera vez el impacto de la discriminación por ser latina, una vivencia que forjó su carácter— y pasó 18 años arraigada en Buenos Aires.

Carla vive sola en una casa de 40 metros cuadrados construida con pallets reciclados, estufas permaculturales y una vista inigualable a las sierras.

Allí desarrolló una vida multifacética: editora de textos, tarotista con formación psicológica, música dedicada a las artes de la India y terapeuta en un espacio de acompañamiento en autoamor junto a su socia. Sin embargo, la gran ciudad comenzó a pasarle factura a su sensibilidad: "Me auto-percibo una persona altamente sensible; los ruidos y las luces de Buenos Aires me alteraban fácilmente" , confiesa. Además, arrastraba dolores crónicos en la espalda debido a la humedad urbana.

Su vínculo con Córdoba comenzó en 2015, cuando empezó a visitar la zona entre cuatro y siete veces al año. Años más tarde, junto a su círculo de amigos y vecinos, concretó el proyecto de comprar un terreno en la Chacra Sur, en Traslasierra.

(Foto: YouTube/CrónicasdelCambio-DMR)

En julio de 2024 la casa quedó habitable y, cuatro meses atrás, trasladó definitivamente sus bártulos, sus instrumentos y sus gatos al monte. La construcción es un manual de arquitectura sustentable y economía circular:

Estructura reciclada: Las paredes interiores están hechas íntegramente de pallets reciclados, combinados con la técnica de quincha y rellenados para lograr aislamiento térmico.

Diseño inteligente y funcional: La casa cuenta con 40 metros cuadrados cubiertos y un deck de 12 metros, con mobiliario plegable que le permite despejar el espacio para practicar yoga y movimiento activo.

Calefacción sustentable: Se calefacciona mediante una "chuncana", una estufa permacultural diseñada por su amigo Amit que incluye un horno de alta eficiencia.

Termotanque solar y confort: Cuenta con agua caliente provista por energía solar y detalles estéticos cuidados, como aberturas con vidrios de colores y puertas deslizantes.

"Finalmente puedo regularme"

Hoy, su rutina diaria cambió por completo. Sin los estímulos nocivos de la ciudad, destaca los beneficios de habitar la naturaleza: "Mi sistema nervioso hace más de cuatro meses que está en un mismo lugar, después de 20 años de estar viajando, y digo: finalmente puedo regularme. Estoy durmiendo mejor y más disponible para la paz".

Para resolver su economía, se apoya fuertemente en las herramientas digitales: realiza lecturas de tarot evolutivo, edita libros para autores independientes y coordina su emprendimiento terapéutico a través de internet, conectada al mundo desde el medio del monte.

Consultada sobre cómo afrontó el vértigo del cambio, deja una valiosa reflexión sobre los temores que paralizan a quienes sueñan con una vida similar: "Para mí el miedo siempre fue un buen amigo. El miedo más grande es a lo desconocido. Hay que saber distinguir entre el miedo instintivo que te salva la vida y el miedo a las programaciones que nos impusieron. Hay que explorar el miedo, llevarlo a terapia y resignificar el vínculo con él: es un amigo que te impulsa a hacer los cambios más importantes".