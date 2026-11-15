"La sangre de estos hermanos clama a Dios": León XIV reclamó justicia por los asesinatos en la Amazonía

El papa León XIV lanzó este domingo un fuerte mensaje durante su visita a la Amazonía peruana, donde denunció los asesinatos de líderes indígenas , la contaminación de los ríos, el avance del narcotráfico y los abusos sexuales contra mujeres y niñas. Ante misioneros y representantes de pueblos originarios, el Pontífice reclamó justicia y cuestionó las actividades económicas que ponen en peligro los territorios y a sus habitantes.

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El encuentro se desarrolló en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa , en el marco de su visita apostólica a Perú. Allí, después de escuchar los testimonios de representantes de las comunidades, León XIV expresó una de las frases más contundentes de su discurso: "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres" .

El Papa hizo referencia a los dirigentes indígenas que fueron asesinados por defender sus territorios frente a intereses económicos y actividades ilegales. Según sostuvo, proteger el lugar donde viven se convirtió en una tarea que puede costarles la vida.

Durante su intervención, también advirtió que las heridas de la Amazonía no solamente continúan abiertas, sino que se han agravado con el paso del tiempo . En ese sentido, vinculó la destrucción ambiental con las condiciones de vida de las poblaciones originarias y cuestionó las lógicas de mercado que priorizan la explotación de los recursos naturales.

Otro de los ejes centrales del mensaje estuvo relacionado con el deterioro ambiental. León XIV cuestionó la deforestación indiscriminada, la minería irregular y los derrames de petróleo que afectan los cursos de agua de la región.

"Frente a la tendencia a considerar esta inmensa región como una reserva de recursos para explotar, estamos llamados a desarrollar un paradigma diferente", planteó el Pontífice.

Además, remarcó que los daños ambientales no son hechos aislados ni accidentes fortuitos, sino consecuencias de una explotación arbitraria de los recursos naturales que compromete la existencia de las comunidades.

El avance del narcotráfico también ocupó un lugar importante en su discurso. El Papa advirtió sobre la manera en que las organizaciones criminales aprovechan la pobreza y la vulnerabilidad de los jóvenes, a quienes atraen con falsas promesas de ganancias y alejan de sus propias culturas.

El reclamo por los abusos y el abandono estatal

León XIV también puso el foco en la situación de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que sufren violencia y abusos sexuales. Señaló que muchas víctimas atraviesan situaciones de profundo dolor, agravadas por el silencio, la complicidad y la impunidad.

En otro tramo de su intervención, cuestionó la falta de acceso a derechos básicos en numerosas comunidades amazónicas. Consideró inaceptable que las distancias geográficas y el abandono de las instituciones impidan acceder a servicios de salud y educación.

En materia educativa, reclamó una enseñanza de calidad que contemple las lenguas y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, sin dejar de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos actuales.

El Pontífice también reconoció el trabajo de misioneros, religiosas y referentes pastorales que desarrollan sus tareas en las zonas más alejadas. Como ejemplo de las dificultades que enfrenta la Iglesia en la región, mencionó que el Vicariato de Pucallpa, cuya extensión comparó con la de países enteros, cuenta con apenas 25 sacerdotes.

La visita a la Amazonía peruana formó parte de una jornada central del recorrido apostólico de León XIV por el país. Con sus declaraciones, el Papa volvió a poner en primer plano la defensa de los pueblos originarios, la protección ambiental y la necesidad de garantizar justicia para las comunidades que enfrentan violencia y explotación.