El modelo acapara gran parte de la atención en Sudamérica tras confirmarse los planes de producción de una variante híbrida en la planta de Zárate, Argentina, prevista para finales de la década.

Cuanto cuesta la Toyota Tacoma en noviembre de 2026: precios y versiones

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La Toyota Tacoma se consolida como una de las pick-ups medianas más atractivas y codiciadas del mercado. Con una sólida reputación de durabilidad, la gama actual combina opciones de trabajo puras, configuraciones orientadas al off-road extremo y una marcada apuesta por la tecnología electrificada i-FORCE MAX.

A nivel industrial, el modelo acapara gran parte de la atención en Sudamérica tras confirmarse los planes de producción de una variante híbrida en la planta de Zárate, Argentina, prevista para finales de la década. Mientras tanto, en los mercados donde se comercializa actualmente, la gama se desglosa en múltiples versiones con precios orientativos actualizados para este tramo final de 2026.

Versiones y precios de referencia de la Toyota Tacoma La estructura de precios de la gama arranca en las opciones de entrada con motor de combustión y escala hasta las variantes tope de línea con hibridación avanzada: