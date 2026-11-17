La Toyota Tacoma se consolida como una de las pick-ups medianas más atractivas y codiciadas del mercado. Con una sólida reputación de durabilidad, la gama actual combina opciones de trabajo puras, configuraciones orientadas al off-road extremo y una marcada apuesta por la tecnología electrificada i-FORCE MAX.
A nivel industrial, el modelo acapara gran parte de la atención en Sudamérica tras confirmarse los planes de producción de una variante híbrida en la planta de Zárate, Argentina, prevista para finales de la década. Mientras tanto, en los mercados donde se comercializa actualmente, la gama se desglosa en múltiples versiones con precios orientativos actualizados para este tramo final de 2026.
Versiones y precios de referencia de la Toyota Tacoma
La estructura de precios de la gama arranca en las opciones de entrada con motor de combustión y escala hasta las variantes tope de línea con hibridación avanzada:
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SR (Base): Desde aprox. $32,145 a $32,445. Equipada con motor turbo de 2.4L (228 HP), enfocada en flotas y trabajo pesado. Frank Fletcher Toyota
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SR5: Desde $36,335 a $36,535. La opción más equilibrada para uso diario, eleva la potencia a 278 HP.
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TRD PreRunner: Desde $38,835. Apariencia y componentes todoterreno con tracción simple.
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TRD Sport: Desde $40,115 (gasolina) y hasta los $47,235 en su variante híbrida i-FORCE MAX. Estética deportiva y suspensión calibrada para pavimento. Claremont Toyota
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TRD Off-Road: Desde $42,515 (gas) y $47,535 (híbrida). Equipada con diferencial trasero bloqueable y selector de terrenos.
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Limited: Desde $53,270 (gas) hasta $56,795 (híbrida). El máximo exponente en confort, con tapizados de cuero y pantalla multimedia de 14 pulgadas. Frank Fletcher Toyota
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Trailhunter: Desde $63,650 a $65,395 (exclusiva híbrida). Pensada de fábrica para el overlanding con amortiguadores especiales. Claremont Toyota
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TRD Pro: Desde $64,650 a $66,395 (híbrida). La cúspide prestacional orientada al alto rendimiento en desiertos y picadas rudas.
Toyota Tacoma: motorizaciones y tecnología
Bajo el capó, toda la familia descansa sobre bloques turboalimentados de 2.4 litros. Las versiones más potentes incorporan el sistema híbrido i-FORCE MAX, capaz de entregar hasta 326 caballos de fuerza y un impresionante torque de 465 lb-ft, optimizando la capacidad de arrastre y la respuesta en terrenos difíciles. En seguridad, todas las versiones equipan de serie el paquete Toyota Safety Sense 3.0.