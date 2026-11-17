El mercado de los SUV 100% eléctricos de altas prestaciones tiene en el BYD Sealion 7 a uno de sus principales protagonistas globales. Con un enfoque de diseño fastback de líneas aerodinámicas, un habitáculo sumamente espacioso y la reconocida tecnología de baterías de la marca, este modelo se afianza firmemente en los mercados internacionales este noviembre de 2026.
A continuación, se detalla el análisis de la gama, sus configuraciones mecánicas y los valores de referencia vigentes:
Versiones y precios de referencia
La estructura de precios del Sealion 7 varía según los mercados regionales (como Europa, Reino Unido, Asia y Oceanía), organizándose en tres grandes escalones mecánicos y de equipamiento:
Equipamiento y Tecnología: Incorpora de serie el característico sistema multimedia táctil rotativo de 15.6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10.25", techo panorámico de vidrio, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además del paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y suspensión con amortiguación selectiva de frecuencia (FSD).