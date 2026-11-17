El mercado de los SUV 100% eléctricos de altas prestaciones tiene en el BYD Sealion 7 a uno de sus principales protagonistas globales. Con un enfoque de diseño fastback de líneas aerodinámicas, un habitáculo sumamente espacioso y la reconocida tecnología de baterías de la marca, este modelo se afianza firmemente en los mercados internacionales este noviembre de 2026.