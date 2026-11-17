A continuación, se detallan las versiones y los precios de referencia vigentes para este noviembre de 2026.

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El desembarco y la consolidación de BYD en la región generan gran expectativa en torno a sus vehículos 100% eléctricos. Dentro de su oferta, el BYD Dolphin (junto con su hermano menor urbano, el Dolphin Mini) se posiciona como una de las opciones de movilidad eléctrica más accesibles y tecnológicamente avanzadas del mercado actual.

A continuación, se detallan las versiones y los precios de referencia vigentes para este noviembre de 2026 (con cotizaciones adaptadas al mercado local en pesos y referencias internacionales):

Gama y Precios (Noviembre 2026) Dependiendo del mercado y de la estrategia comercial de la marca —que recientemente ha implementado listas oficiales expresadas en moneda local para facilitar el acceso a la electromovilidad—, los valores de entrada para la familia Dolphin se estructuran de la siguiente manera:

1. BYD Dolphin Mini (El urbano compacto) Es el modelo de acceso de la familia, ideal para la ciudad por sus dimensiones contenidas y su bajo costo operativo:

Dolphin Mini GL (Eléctrico - Batería menor): Desde $36.800.660 (aprox. USD 23.990 en esquemas de importación regional). Ofrece una autonomía estimada de unos 280 km (ciclo NEDC). EchoRoute

EchoRoute Dolphin Mini GS (Eléctrico - Mayor autonomía): Desde $38.334.660 (aprox. USD 24.990). Incrementa su batería para alcanzar cerca de 380 km de autonomía (NEDC) y suma mejores prestaciones de confort y equipamiento. EchoRoute 2. BYD Dolphin (Hachback del segmento C) El modelo principal, que ofrece mayor habitabilidad, mejores prestaciones ruteras y paquetes de batería superiores: