El Gobierno argentino expresó este martes un enérgico rechazo oficial ante las actividades que la princesa Ana , integrante de la Casa Real británica, desarrolla en las Islas Malvinas . El pronunciamiento ocurre en un momento de máxima tensión diplomática, mientras Argentina y el Reino Unido se enfrentan en un arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación unilateral de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Mediante un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo nacional advirtió que los actos oficiales encabezados por la hermana del rey Carlos III “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Más allá del histórico reclamo de soberanía, el documento oficial calificó la presencia real como “una provocación” y la vinculó directamente con el avance de Londres en la explotación de recursos petrolíferos mediante el otorgamiento de licencias que nuestro país considera ilegítimas.

La princesa Ana arribó al archipiélago el pasado lunes 9 de noviembre acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. De acuerdo con la agenda informada por el Palacio de Buckingham, la estadía se extenderá hasta el 20 de noviembre y contemplará una segunda etapa en las Islas Georgias del Sur , bajo el argumento institucional de su rol como patrona del South Georgia Heritage Trust, una entidad abocada a la conservación ambiental y patrimonial.

Su itinerario en Malvinas abarca encuentros con residentes locales, recorridas por el faro de Cabo Pembroke y las instalaciones de Tussac House, además de la inauguración de un Complejo Deportivo Nacional. Posteriormente, en las Georgias del Sur, tiene previsto reunirse con personal del British Antarctic Survey y autoridades territoriales, así como homenajear al explorador Ernest Shackleton.

La visita coincidió con el comienzo de las audiencias en Hamburgo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), instancia a la que recurrió la Argentina —bajo el marco de la CONVEMAR— para solicitar medidas provisionales de urgencia que frenen la actividad hidrocarburífera británica en la zona en disputa.

Reclamo ante la ONU y repudio político

En el tramo final de su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó nuevamente al Reino Unido a retomar el diálogo bilateral por la soberanía, en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y demás mandatos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización. “Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina”, sentenció la cartera diplomática.

No es la primera vez que un viaje de la princesa genera fricciones diplomáticas: en 2022 ya había visitado las islas en el marco de los 40 años del conflicto bélico de 1982, episodio que también motivó una protesta formal de Buenos Aires.

En paralelo a la postura de Cancillería, el repudio se trasladó al ámbito legislativo. Este martes trascendió que el bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto en el Senado de la provincia de Buenos Aires para declarar “persona no grata” a la princesa Ana en territorio bonaerense y reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.