En la antesala del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) previsto para este jueves en la Argentina tras 13 años de espera, el presidente Javier Milei difundió en sus cuentas oficiales de redes sociales una pieza audiovisual inspirada en la estética del popular videojuego.

Milei volvió a cuestionar la justicia social y aseguró que fomenta el robo y castiga la inversión

El material, generado con herramientas de animación e inteligencia artificial, comienza con un cartel de advertencia en pantalla: "Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas". A partir de allí, se desarrolla una secuencia de impronta libertaria ambientada en Vice City , la ciudad ficticia inspirada en Miami que funciona como escenario principal de la franquicia desarrollada por Rockstar Games.

En los primeros tramos del clip, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , aparece conduciendo un automóvil descapotable mientras el jefe de Estado viaja de pie a su lado empuñando una motosierra. Durante el recorrido por las calles de la ciudad virtual, el vehículo derriba postes identificados con las inscripciones "Gasto público", "Impuestos" y "Regulaciones".

Posteriormente, la animación incorpora una escena protagonizada por una figura que remite a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dentro de una habitación repleta de billetes, en una alusión al hotel Hotesur. Según se observa en el video difundido por el mandatario, el personaje intenta guardar dinero en bolsos de forma apresurada mientras se escuchan sirenas y se ven luces de patrulleros; instantes después, Milei irrumpe junto a efectivos policiales y se produce la detención del personaje, que aparece con una tobillera electrónica en referencia al arresto domiciliario por la causa Vialidad.

En otra de las secuencias, el Presidente ingresa gritando con la motosierra en mano a un edificio identificado como "Oficina Pública", provocando la huida de empleados estatales caricaturizados como "ñoquis". Tras esa escena, regresa al descapotable y choca los cinco con su hermana en señal de festejo.

El Banco Central y el cierre del clip

La publicación también retoma una de las consignas históricas del discurso económico de Milei: el auto estaciona frente a una edificación que representa al Banco Central y el mandatario dispara una bazuca contra la fachada, provocando una explosión que derriba la estructura.

Antes del desenlace, el video incluye un pasaje enfocado en materia de seguridad, donde fuerzas policiales irrumpen y desarticulan un búnker de venta de paco como representación del combate al narcotráfico. Finalmente, la pieza concluye con el Presidente nuevamente a bordo del vehículo rodeado por una multitud en la calle y el cierre habitual de sus discursos: "¡Viva la libertad, carajo!".

La difusión del video se produjo en medio de la expectativa global por el estreno oficial de GTA 6, que llegará al público este jueves 19 de noviembre.