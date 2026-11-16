El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el peronismo y lo señaló como uno de los factores que mantienen elevado el riesgo país . Durante su exposición en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el mandatario utilizó el término "Orcolandia" para referirse a un eventual regreso del kirchnerismo y aseguró que los argentinos no elegirán volver al pasado en las elecciones presidenciales de 2027.

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"Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país", sostuvo Milei. En ese sentido, consideró que la incertidumbre política vinculada con un posible cambio de rumbo económico influye sobre la percepción de los mercados y dificulta la reducción del indicador.

El Presidente también planteó que la baja del riesgo país es una condición necesaria para reducir las tasas de interés y favorecer las inversiones. Según explicó, el camino para conseguirlo pasa por sostener el equilibrio fiscal y garantizar la solvencia de las cuentas públicas.

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a poner el foco en las próximas elecciones presidenciales y dejó en claro que su objetivo es conseguir un nuevo mandato. "Los argentinos no van a votar hacia el pasado", afirmó , antes de anticipar que su eventual continuidad en el Gobierno abriría una etapa de transformaciones más profundas.

"El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito", expresó.

Y agregó: "Se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora".

Milei defendió el ajuste y prometió más rebajas de impuestos

Durante la cena del CICyP, el mandatario también elogió la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, y defendió la política de reducción del gasto público y de la presión tributaria. En ese contexto, aseguró que su administración es la única de la historia argentina que logró reducir casi cuatro puntos del PBI en impuestos durante tres años.

"Somos los únicos que le hemos devuelto casi 28 mil millones de dólares a los argentinos en baja de impuestos. Eso no lo hizo nadie, no lo vieron nunca en la historia", afirmó. "Somos los únicos que le hemos devuelto casi 28 mil millones de dólares a los argentinos en baja de impuestos. Eso no lo hizo nadie, no lo vieron nunca en la historia", afirmó.

Milei insistió en que la denominada motosierra es la herramienta central para sostener esa política y volvió a cuestionar la expansión del gasto estatal. "Los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado", manifestó.

Además, adelantó que su intención es eliminar las retenciones al sector agropecuario hacia 2031 y sostuvo que no es posible impulsar el crecimiento económico mediante un aumento del gasto público financiado con déficit fiscal.

El RIGI y el papel de los empresarios en el crecimiento

Otro de los ejes de la exposición fue el rol de las inversiones privadas y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que Milei señaló como una de las bases del modelo económico que busca consolidar en Argentina.

El Presidente también explicó su visión sobre las tasas de interés y la relación entre ahorro, inversión y crecimiento. "La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, estamos hablando de tiempo. Es algo que demanda tiempo", sostuvo.

Por último, convocó a los empresarios a asumir un papel protagónico en la recuperación económica y destacó la importancia de la iniciativa privada para generar prosperidad.

"La clave es tener empresarios que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente. Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales", expresó.

Con ese mensaje, Milei combinó la defensa de su programa económico con una señal política hacia 2027: buscar la continuidad de su gestión para avanzar con una nueva etapa de reformas.