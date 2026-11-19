Investigan el fallecimiento de una niña de 7 años en Posadas tras un caso de desnutrición infantil, mientras la madre permanece internada.

Se preservó el lugar y se solicitó la intervención de Policía Científica, el médico policial y personal de Cibercrimen. Foto: María de Perini.

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Una niña de 7 años fue hallada muerta en su domicilio del barrio 17 de Octubre de Posadas, un trágico caso donde los primeros peritajes advirtieron un cuadro de desnutrición infantil y precariedad extrema, mientras se descartaron signos de violencia en el cuerpo de la menor.

Personal policial acudió al inmueble tras un llamado de alerta realizado por el abuelo de la niña. En la vivienda también se encontraba la madre, de 30 años, en estado de inconsciencia y aparente intoxicación, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital René Favaloro.

Los médicos policiales que intervinieron en el lugar descartaron la presencia de indicios de muerte violenta, como golpes o lesiones. La investigación ahora se centra en los resultados preliminares de la autopsia, que determinarán las causas exactas del deceso y las circunstancias que rodearon el hecho.

Investigan las circunstancias del fallecimiento y el estado de la madre La madre de la niña fue encontrada inconsciente y se presume que su estado se debería a una aparente intoxicación por estupefacientes. Fuentes consultadas indicaron que la mujer permanece internada y sin reaccionar en el nosocomio.