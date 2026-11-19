Según un estudio de la Universidad de San Andrés, el 34% respalda la gestión nacional y el 69% está insatisfecho con la marcha del país.

Un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés reveló que la desaprobación del Gobierno de Javier Milei alcanza el 62%, mientras que el respaldo a su gestión se ubica en el 34%. El relevamiento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, expone un escenario atravesado por las dificultades económicas de los hogares y marca un empate técnico entre La Libertad Avanza y el peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El informe fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la casa de altos estudios entre el 4 y el 12 de noviembre, sobre una muestra de 1.003 casos. Entre sus principales conclusiones, señala que el 69% de los consultados está insatisfecho con la marcha general del país, frente a apenas un 28% que expresa conformidad.

Comparación con gestiones anteriores y brecha de género De acuerdo con el análisis de los investigadores de la Universidad de San Andrés, "los bajos niveles de satisfacción con la marcha general de las cosas son ya un dato permanente de la política argentina".

El estudio detalla además dos tendencias centrales en la evaluación presidencial:

Estabilidad y paralelismo histórico: La imagen de la gestión nacional se mantiene prácticamente sin variaciones respecto de la medición del mes anterior y ubica a Milei en un nivel de aprobación similar al que registraba el expresidente Mauricio Macri al transitar el mismo período de su mandato.

Diferencias según el género: El acompañamiento al oficialismo muestra una marcada brecha entre segmentos, ya que trepa al 41% entre los hombres, pero desciende al 27% entre las mujeres. Economía doméstica: a casi cuatro de cada diez no les alcanza el sueldo El capítulo económico del relevamiento refleja un ajuste en las finanzas cotidianas de las familias. Según los datos difundidos, el 38% de los encuestados afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales: un 20% recurre a ahorros o recorta consumos, mientras que otro 18% debe endeudarse.