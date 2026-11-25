San Juan se prepara para recibir a jóvenes empresarios de distintos puntos del país y convertirse en un espacio de intercambio, vinculación y proyección para el sector pyme. Bajo el nombre "Experiencia San Juan", se desarrollará una nueva edición de la Mesa Nacional de CAME Joven, con una agenda que buscará poner en común los desafíos del empresariado y acercar las oportunidades productivas de la provincia.

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Se trata de la tercera edición de la Mesa Nacional que se realiza en San Juan, y en la previa, DIARIO DE CUYO dialogó con Matías Brugnoli, director de CAME Joven a nivel nacional, y con Gastón Azcona, coordinador nacional de CAME Joven. Ambos explicaron los objetivos de la convocatoria, los temas que atravesarán la agenda y la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en las entidades empresariales.

“La mesa nacional coordina todo el accionar que hacemos en las provincias y nos trae un poco propuestas para llevar adelante a nivel regional” , explicó Brugnoli con relación al objetivo de este tipo de encuentros que buscó salir de Buenos Aires para recorrer todo el país para tomar contacto con los empresarios locales y acercar las herramientas que tiene disponible CAME.

Cabe destacar que en esta edición habrá participación de empresarios jóvenes de 18 a 40 años de todas las provincias de Argentina, así como también de otros países, como Paraguay y Chile.

La reunión de la Mesa Nacional se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 14 horas. Entre los principales puntos previstos figuran la formación dirigencial, la planificación de la agenda institucional para 2027 y el tratamiento de una propuesta de Declaración de San Juan.

Uno de los ejes destacados será la actividad minera y las oportunidades que puede generar para las PyMEs. Los referentes señalaron que buscarán poner en discusión cómo acompañar la incorporación de proveedores locales a la nueva etapa de desarrollo minero y qué herramientas pueden acercarse desde la red federal de CAME.

En ese marco, está prevista una presentación sobre los índices que trabajan a nivel nacional vinculados al empresariado joven, además de una exposición de la Cámara Minera y un abordaje sobre la zona franca, considerada por los organizadores como un complemento para la actividad minera y las pymes.

“Lo primero que queremos destacar con todo esto es cómo desde la red de CAME Joven podemos acompañar a las PyMEs para que se sumen a esta nueva ola minera”, sostuvo Azcona.

La agenda también buscará mostrar otros sectores productivos de San Juan, entre ellos el turismo, la vitivinicultura, la gastronomía y las actividades vinculadas a los diques. La propuesta es que los referentes de las provincias y de los países invitados puedan llevarse una experiencia amplia de la economía local, por eso el nombre elegido para esta ocasión, conforme explicó Azcona.

CAME Conecta, una oportunidad para ampliar redes de negocios

Entre las actividades en el marco de “Experiencia San Juan” se destaca CAME Conecta, que se realizará el jueves a las 18 horas. El espacio estará destinado a empresarios y emprendedores locales que quieran vincularse con referentes de otras provincias, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de trabajo conjunto.

La propuesta busca reunir a actores de distintos rubros y escalas económicas para facilitar contactos, generar posibles acuerdos y ampliar las redes comerciales. La participación estará abierta al público general y las entradas podrán adquirirse a través de Avantti.

Además, Experiencia San Juan incorporará una herramienta de networking virtual mediante una aplicación propia. A través de ella, las empresas y los emprendedores podrán registrarse, solicitar reuniones con empresarios de otras provincias e incluso de otros países, y organizar una agenda de contactos durante el encuentro.

Para Brugnoli, estos espacios cumplen una función importante porque permiten acercar herramientas de vinculación a quienes no necesariamente forman parte de una entidad empresarial. "Muchas veces pensamos cómo inventar la pólvora y a veces la pólvora ya está inventada. Conocer cómo otros encararon una situación permite ver si puedo adaptarla a mi empresa", sostuvo.

Con esta propuesta, la Mesa Nacional de CAME Joven buscará cerrar el año con un balance de los objetivos alcanzados y comenzar a delinear las prioridades para 2027. Para San Juan, además, será una oportunidad de mostrar su entramado productivo, fortalecer vínculos con empresarios de otras regiones y posicionarse como punto de encuentro para las nuevas generaciones del sector pyme.