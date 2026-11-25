Con el objetivo de reducir el impacto de posibles crecientes estivales, el Departamento de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, desplegó durante noviembre un amplio operativo de limpieza, encauzamiento y refuerzo de defensas en 16 departamentos de la provincia.

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Las intervenciones, enmarcadas en el trabajo del COPRE, se ejecutaron tanto con maquinaria propia del organismo como en conjunto con los distintos municipios. Desde la cartera remarcaron que se trata de obras de mitigación, fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta hídrica de cada zona, aunque aclararon que no eliminan por completo el riesgo ante fenómenos climáticos extremos.

En las zonas cordilleranas y de valles distantes, las máquinas apuntaron a contener cauces de gran caudal y despejar colectores clave:

Iglesia: se trabajó en el refuerzo de defensas sobre el arroyo Agua Negra y en la laguna de Bella Vista.

Calingasta: se intervino sobre los ríos Los Patos y Calingasta hasta su intersección, en inmediaciones del puente de Calingasta.

Jáchal: se realizaron tareas en los ríos Jáchal y Huaco, además de la limpieza de los colectores de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo.

Valle Fértil: las obras de encauzamiento y defensa en Astica entraron en su etapa final y continúan por los dos brazos en que se divide el río hacia el este, hasta las alcantarillas de la Ruta Provincial 510 (en uno de los brazos ya se alcanzó la ruta y en el otro siguen las tareas).

Gran San Juan y alrededores: drenes, bajadas de creciente y monda

En el área metropolitana y los departamentos lindantes, las cuadrillas combinaron el encauzamiento de ríos con el levantamiento de monda y la limpieza de desagües urbanos y rurales:

Zonda: se reforzaron defensas sobre el río de la Ciénaga y se encauzó el sector aguas abajo del Puente Blanco, hasta la embocadura del dique Soldano, sumado a la limpieza de drenes internos del Parque Sarmiento.

Ullum: se construyen defensas en la zona de La Usina, se encauzó la bajada de creciente Ginestar y se limpió una alcantarilla que afecta al canal del Bajo.

Albardón: continúan las labores en los ríos Yakin, Burela, Bolado y Ávila, y se completó la limpieza debajo del puente.

Pocito: se levantó monda en las calles 7, 10 y Nueva, y finalizaron las tareas en calle 17 y en calle 18 y Aberastain. Actualmente se trabaja en el dren 4 de calle 18 hasta el badén, en la bajada de creciente N.º 4 y en el dren Pocito Viejo, por calle Chacabuco.

Santa Lucía: se limpian el dren 25 de Mayo, por calle Roque Sáenz Peña, y el dren Richet Zapata.

Chimbas: se avanza en el dren General Chimbas y en el dren General de avenida Benavídez.

Rawson: se ejecuta el levantamiento de monda con camión de Hidráulica, retroexcavadora y mano de obra municipal.

Angaco: finalizaron las tareas de limpieza y encauce en el descargador del comparto.

El avance de las obras en el este y el sur provincial

En la zona este y sur de San Juan, los frentes de obra incluyeron defensa de márgenes fluviales y despeje de canales de descarga:

Caucete: las defensas sobre el río Bermejo alcanzan un 90% de avance, con la demarcación nuevamente del cauce; ya se superó el puente ferroviario y se avanza hacia el puente carretero. En paralelo, en Marayes se construyen defensas y comenzaron los trabajos en los descargadores hacia el río.

25 de Mayo: concluyó la limpieza de los drenes de calle 21 y de calle 4 y ruta 270, así como la limpieza y restitución del dren en ruta 279 y en La Chimbera.

San Martín: finalizó la limpieza del desagüe San Isidro —principal receptor del agua que desciende del cerro Pie de Palo— y, junto al municipio, se canaliza el desagüe de calle Independencia en Villa Dominguito.

Sarmiento: en conjunto con la comuna se limpiaron los drenes Sarmiento, Barboza y Camilo Rojo. Además, se trabaja en las defensas de Colonia Fiscal Norte y Sur, y en el canal 4 hasta la comunidad Huarpe con tareas de desmonte, desembanque, limpieza y despeje.

Según informaron desde Hidráulica, el despliegue territorial continúa activo en cada departamento y el cronograma se va ajustando de acuerdo con el comportamiento de los cauces y la evolución de las condiciones climáticas en la provincia.