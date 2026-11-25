El Gobierno provincial dio a conocer la fecha de acreditación de los haberes de noviembre para los trabajadores de la Administración Pública.

Los empleados públicos de San Juan tendrán acreditados sus haberes el sábado 28 de noviembre, según informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia. De esta manera, los trabajadores estatales podrán disponer de sus salarios durante el último fin de semana del mes.

La confirmación fue difundida este miércoles 25 de noviembre a través de los canales oficiales del Gobierno provincial. El cronograma alcanza a los agentes de la Administración Pública Provincial y corresponde al pago de los sueldos de noviembre.

Cómo podrán cobrar los empleados públicos Los fondos estarán disponibles desde el sábado 28 en los cajeros automáticos, que funcionan durante las 24 horas. Así, los trabajadores podrán retirar el dinero una vez acreditado en sus cuentas bancarias.

Además, continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones de efectivo con tarjeta de débito en comercios adheridos a Visa Extra Cash. Esta alternativa permite retirar dinero en supermercados, estaciones de servicio y otros establecimientos que cuenten con el servicio.