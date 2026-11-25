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Durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026 se registró un sismo sentido con epicentro en la provincia de San Juan, según el informe oficial difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a través de su portal de reportes epicentrales. El movimiento telúrico ocurrió a las 08:13:55 hora local y tuvo una magnitud de 2.8 en la escala sismológica de referencia del organismo.

De acuerdo con los datos técnicos publicados por el INPRES, el evento tuvo una profundidad de 5 kilómetros, lo que lo ubica dentro de la categoría de sismos superficiales, habituales en la dinámica tectónica del centro-oeste argentino. El epicentro se localizó en las coordenadas -31.607 de latitud y -68.752 de longitud, en un sector ubicado aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 52 kilómetros al noroeste de Media Agua y 56 kilómetros al sur de Talacasto.