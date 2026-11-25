Bajo el lema "Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve", la localidad jachallera de Mogna da inicio este miércoles 25 de noviembre a su tradicional Novena.

Este miércoles 25 de noviembre arranca la Novena en honor a Santa Bárbara de Mogna.

Con el comienzo de la Novena este miércoles 25 de noviembre, la comunidad de Mogna, en Jáchal, se prepara para vivir una de las manifestaciones de fe más convocantes de San Juan. Durante diez días, cientos de fieles, promesantes y visitantes de distintos puntos de la provincia se darán cita en el histórico Santuario para rendir homenaje a Santa Bárbara.

Para esta edición 2026, las celebraciones patronales se desarrollarán bajo el lema "Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve", proponiendo un espacio de encuentro espiritual, oración comunitaria y renovación de la devoción popular en el corazón del norte sanjuanino.

Cronograma oficial de actividades Desde la organización del Santuario Santa Bárbara dieron a conocer el esquema de horarios para que los peregrinos puedan planificar su viaje y participación tanto durante los días previos como en la jornada central:

Novena patronal (del miércoles 25 de noviembre al jueves 3 de diciembre):

A las 20,30: rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa en el Santuario Santa Bárbara de Mogna.

rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa en el Santuario Santa Bárbara de Mogna. Día central (viernes 4 de diciembre):

A las 9: primera Santa Misa de la jornada.

primera Santa Misa de la jornada.

A las 11: segunda Santa Misa para peregrinos.

segunda Santa Misa para peregrinos.

A las 17: misa central y posterior solemne procesión con la sagrada imagen de Santa Bárbara por las calles de Mogna. Información útil para quienes viajen a Mogna Dado que Mogna se encuentra en una zona rural y desértica del departamento Jáchal y que diciembre suele presentar altas temperaturas en San Juan, se recomienda a los fieles y familias que asistan tener en cuenta las siguientes pautas de servicio: