Por los trabajos de repavimentación, los conductores deberán salir hacia calle Mendoza y reincorporarse a la avenida después de Urquiza. Recomiendan circular por vías alternativas.

Los trabajos de repavimentación de la avenida Circunvalación tendrán una nueva modificación en el tránsito: desde este miércoles se ampliará el corte sobre el anillo externo, por lo que los conductores deberán utilizar un desvío para continuar su recorrido.

La medida fue informada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y alcanza a quienes circulen por ese sector de la avenida. El objetivo es permitir el avance de las tareas previstas en la zona de obra.

Por dónde deberán circular los vehículos De acuerdo con el esquema dispuesto, quienes transiten por el anillo externo deberán tomar la salida hacia calle Mendoza. Desde allí, tendrán que continuar por el lateral de Circunvalación y luego reincorporarse a la avenida mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Urquiza.

El nuevo recorrido estará señalizado para orientar a los automovilistas durante el desarrollo de los trabajos. De todos modos, desde el organismo provincial recomendaron optar por vías alternativas para evitar demoras, especialmente en los horarios de mayor circulación.

Además, solicitaron a los conductores respetar las indicaciones viales, reducir la velocidad y circular con precaución en todo el sector intervenido.