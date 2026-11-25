Una multitudinaria movilización recorrió este miércoles las calles de San Juan en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) . Bajo la consigna "Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia", diversas organizaciones sociales, sindicales, referentes de derechos humanos y familiares de víctimas alzaron la voz para exigir políticas de prevención efectivas y celeridad judicial frente a los casos de violencia de género en la provincia.

Las imágenes de la marcha en San Juan por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

De la convocatoria participaron agrupaciones como Madres de Víctimas de Violencia Vicaria , la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio , la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), ADICUS y el Polo Obrero , entre otras entidades. Uno de los momentos más sensibles de la jornada estuvo marcado por la presencia de familiares de las últimas víctimas de femicidio en San Juan, entre ellos los allegados de Gemma Álvarez .

En diálogo con Diario de Cuyo durante la marcha, la referente de Amas de Casa del País , Laura Vera , remarcó el sentido histórico y territorial de la movilización en recuerdo de las hermanas Mirabal, y puso el foco en los recientes crímenes ocurridos en la provincia.

"Consideramos que es una obligación hacerlo. Esta marcha no es solamente en San Juan, sino en toda Latinoamérica, recordando a las hermanas Mirabal que murieron bajo las manos de un tirano que se valió de su condición de mujeres. Eso no tiene que seguir pasando en ningún lugar, y menos acá en una provincia donde hace muy poco tuvimos que lamentar la muerte de tres mujeres y esos tres femicidios lamentablemente quedaron en la nada", sostuvo Vera.

Consultada sobre el rol institucional tras los últimos hechos registrados en San Juan, la dirigente apuntó tanto contra la respuesta judicial como contra la falta de políticas estatales y el acompañamiento comunitario.

"Primero hay que señalar el comportamiento de la sociedad, una sociedad con mucha apatía que no visibilizó esas tres pérdidas tremendas y evitables que tuvimos de mujeres, que miraron para otro lado y continuaron juzgando y criticando", expresó.

Respecto al ámbito judicial, Vera advirtió que existían alertas previas que no fueron atendidas a tiempo: "En el caso de Gema en particular y de Camila, hicieron denuncias previas. Gema, de hecho, estuvo un mes denunciando y no obtuvo respuesta. Nosotros decimos que hay responsables de la muerte de Gema; eso se tiene que investigar, no puede quedar en la nada y se tienen que tomar medidas".

Asimismo, cuestionó la ausencia de medidas de prevención integral a nivel estatal y citó los datos nacionales de violencia extrema: "En el mes de octubre las estadísticas muestran que cada 17 horas mataron a una mujer en la Argentina. No tienen que haber paliativos, sino soluciones que permitan que, una vez hecha la denuncia, la mujer empiece a transformar de verdad su vida".

Contención integral y el mensaje a quienes sufren violencia

Desde Amas de Casa del País detallaron el trabajo territorial que sostienen ante la demanda de asistencia, el cual incluye patrocinio legal, acompañamiento psicológico y un hogar de refugio para víctimas que, según indicó Vera, "casi siempre está lleno". "Lo que pretendemos es que puedan librarse de esa opresión, que generalmente está muy relacionada con lo económico, y empezar a desarrollar una vida diferente, alejada de las violencias", explicó.

Finalmente, la referente dejó un mensaje directo para las mujeres sanjuaninas que atraviesan situaciones de violencia de género: "A pesar de lo que ocurre, no se tienen que echar para atrás; es necesario denunciar. Si no reciben la atención que esperan por parte del Estado, también estamos las organizaciones que acompañamos. Que nos busquen, porque cuando cambian sus vidas no cambian solamente las de ellas, sino también las de sus hijos y las de su entorno".