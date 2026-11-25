Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre 2026, la provincia recibirá a cerca de 30 equipos nacionales e internacionales, con representantes de seis países.

Master. El hockey sobre patines tendrá vuelo internacional con el Mundial que arranca este jueves en el Aldo Cantoni.

San Juan volverá a ser escenario de una competencia internacional de hockey sobre patines con la realización de la quinta edición del Mundial Máster 2026. El torneo se desarrollará del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, de 10 a 22, y contará con la participación de aproximadamente 30 equipos de Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Colombia e India.

La actividad tendrá como escenario principal el Estadio Aldo Cantoni, mientras que el Estadio Marcelo García, de Pocito, funcionará como sede alternativa. El certamen reunirá a jugadores de distintas generaciones, distribuidos en cuatro categorías: Intermedia Libre, Máster +40 años, Máster Senior +50 años y Leyendas +60 años.

En la categoría Leyendas +60 participarán Alas Argentinas, León Prado, Old Ferro, Rhinos PAC, Veteranos Asintomáticos y Veteranos San Juan. Por su parte, Máster Senior +50 contará con Glober, Granate Hispano, Huachipato, Olimpia, Petroleros y Rhinos PAC.

La división Máster +40 estará integrada por dos zonas: en la A competirán Bernardino Rivadavia, Glober Azul, Casa D'Italia y Alas Argentinas; mientras que en la B lo harán Glober, Albiverde, Santa Lucía Máster y Caranchos Mendoza.

En Intermedia Libre también habrá dos zonas. La A estará conformada por Granate Hispano, Glober, Everton, Valenciano y Olimpia; mientras que la B tendrá a Syrah Inter, Escombro, Blindar, Sporting del Norte y Sarmiento de Albardón.