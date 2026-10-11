Clima en San Juan: se espera un lunes feriado pasado por agua y varios días de lluvia en la semana

Las intenciones de disfrutar del aire libre, típicamente vinculadas a la primavera que atraviesa a San Juan, deberán ceder su lugar este lunes feriado al paraguas y las tortas fritas.

De acuerdo con las proyecciones actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional, el Gran San Juan y los valles circundantes se preparan para atravesar una jornada marcada por la inestabilidad, la abundante cubierta nubosa y un alto porcentaje de probabilidades de precipitaciones continuas.

El fenómeno no se limitará a un chaparrón aislado de fin de semana. El pronóstico extendido señala que el ingreso de una masa de aire húmedo procedente del sector este-sudeste mantendrá la amenaza de lloviznas y tormentas intermitentes durante varios días de la semana que empieza.

Para este lunes, el organismo oficial prevé un paulatino descenso de las temperaturas respecto de las jornadas previas, acompañado de un marcado incremento de la humedad ambiental. La máxima rondará apenas los 17°C, mientras que las probabilidades de lluvias se mantendrán en rangos elevados desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche.

El viento del sector sur soplará de forma constante con ráfagas moderadas, aportando una sensación fresca que invitará a refugiarse bajo techo y adaptar cualquier plan de descanso o reunión familiar a espacios cerrados.

Si bien se prevé que las lluvias comiencen desde la madrugada, la mayor probabilidad se acentúa en la tarde y noche.

Un arranque de semana con la impronta de El Niño

La persistencia de estas condiciones de humedad y la repetición de eventos lluviosos a lo largo del calendario primaveral traen al centro de la escena el comportamiento del fenómeno macroclimático de El Niño. Aunque el territorio sanjuanino se caracteriza históricamente por la escasez de agua y la prevalencia de días soleados, la alteración en la circulación atmosférica global vinculada a estos ciclos oceánicos suele traducirse en un aumento en la frecuencia e intensidad de los frentes de tormenta sobre la región cuyana.

Para las jornadas de martes y miércoles, los modelos meteorológicos mantienen el pronóstico de cielo cubierto y períodos de precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas que no superarán los 19°C. Hacia la segunda mitad de la semana se espera una lenta y gradual baja de la nubosidad, aunque los indicadores señalan que la inestabilidad se mantendrá al menos hasta el próximo fin de semana con días frescos.