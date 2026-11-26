El pronóstico del tiempo para este jueves 26 de noviembre anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en San Juan, con probabilidad de p recipitaciones durante todo el día y un aumento de la intensidad de las tormentas hacia la tarde y la noche.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, las condiciones desmejorarán con el correr de las horas. Para la tarde, el organismo prevé tormentas fuertes , con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%. El mismo panorama se mantendría durante la noche.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al norte, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche llegará desde el oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, San Juan tendrá un jueves con temperaturas agradables, pero con condiciones meteorológicas que exigirán atención especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.