El dramático episodio ocurrió en la localidad de Los Cerrillos, donde trabajadores rurales fueron sorprendidos en plena cosecha de papa por un violento temporal

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El violento temporal de lluvia y granizo que castigó con dureza al valle de Traslasierra, en Córdoba, dejó un saldo de graves destrozos, animales muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, en medio de la desolación provocada por el fenómeno climático, una historia de entrega y valentía ocurrida en la zona rural de Los Cerrillos captó la atención y emoción de todo el país.

El episodio tuvo como protagonista a Leandro, un joven trabajador rural que, junto a otros compañeros, realizaba tareas vinculadas a la cosecha de papa cuando la feroz pedrea los sorprendió a la intemperie, sin refugio cercano.

Al advertir el peligro inminente por el violento impacto del granizo —que en algunos casos alcanzaba el tamaño de una pelota de tenis—, Leandro no dudó en arrojarse sobre su novia para cubrirla con su propio cuerpo y evitar que fuera golpeada por las piedras de hielo.

Las secuelas del impacto y la repercusión La feroz caída de granizo generó momentos de desesperación entre los obreros rurales que intentaban resguardarse como podían en medio del campo. Producto de su decisión de actuar como escudo humano, Leandro sufrió múltiples hematomas y lesiones en toda su espalda debido al castigo directo de las piedras.

La historia salió a la luz a través de las redes sociales, tras ser difundida por el medio local Mañana Brocheriana, donde allegados, vecinos y usuarios destacaron el accionar del joven como una auténtica muestra de amor, arrojo y compañerismo en una situación límite.