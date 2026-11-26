En el 2024 Silvia Troncoso se presentó con su proyecto Luna Di Fiore al certamen Emprendedora del Sol, siendo la elegida de 25 de Mayo y participando de la instancia provincial. Ese año, la temática de la Fiesta Nacional del Sol era “Somos Energía” y entre charlas su yerno le recomendó crear algo que tuviera relación con su proyecto combinado la energía limpia y renovable. Fue así como creó una mochila de emergencia con panales solares. Dos años después, espera poder fabricar más cantidad, pero un impedimento técnico le impide proyectar el crecimiento.

Oriunda de Las Casuarinas, Silvia destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la primera mochila que creó hace dos años fue tras adquirir un panel que compró en Mercado Libre. La intención era crear la propuesta de cero, ya que al hacer marroquinería y tener su propio taller podía confeccionar todo desde el inicio, sumando el panel y probar si realmente funcionaba. “La probé, la puse al sol y luego pude cargar mi celular. Así nació una mochila que tenga su propia energía” , comentó.

Tras su paso por el certamen comentó sobre el proyecto a los contactos que le habían quedado en el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con la intención de poder llegar a proveedores de paneles solares. Sin embargo, el tiempo fue pasando y no logró, hasta hoy, encontrar una fábrica de paneles que se adaptaran al tamaño deseado.

Con el paso de los meses Silvia continuó trabajando en su taller y fortaleciendo su emprendimiento, hasta hace unos meses atrás cuando las acciones preventivas y la información sobre El Niño la llevó a pensar en retomar el proyecto de la mochila de emergencia, entendiendo lo útil que puede ser ante una evacuación o situación similar.

“Con el tema de El Niño decidí adaptar la mochila. Le agregué un botiquín con insumos de primeros auxilios y una pequeña lonchera para mantener el fresco, ideal para medicamentos” , sostuvo. En lo que es botiquín, el mismo contiene algodón, alcohol, agua oxigenada, cinta y un blíster de analgésicos, entre otros productos. Además, se agregó una linterna con dos pilas, pensando precisamente en un momento de urgencia.

Sin embargo, la novedad de la mochila es el panel solar que permite el almacenamiento de energía que luego sirve para la carga de distintos dispositivos mediante cables USB.

Si bien está pensada para usarse en momentos de emergencia, Silvia asegura que la mochila puede ser utilizada en cualquier situación, ya que no es de grandes dimensiones, es cómoda de cargar, y puede brindar energía, ideal para quienes hacer trekking o actividades en la naturaleza donde no hay electricidad para poder cargar dispositivos.

La odisea para encontrar paneles solares de las dimensiones adecuadas

La idea de la mochila de emergencia con paneles solares es sin duda revolucionaria e innovadora. Sin embargo, un inconveniente que escapa de las manos de Silvia la llevó a no poder seguir avanzando en la creación de mas unidades.

Al respecto, explica: “Hace años que vengo buscando paneles como el que yo compré, pero eran muy grandes o muy chicos. Ahora tengo una sola, y me llegan esta semana paneles, pero no sé las medidas. Creo que no son las medidas que tiene mi mochila, pero lo adaptamos”.

Los paneles adquiridos fueron comprados en el extranjero, y por la capacidad solo pudo comprar 8. Lo positivo es que, al confeccionar la mochila en su taller, puede adaptarla de manera tal que se pueda ajustar al tamaño del panel. Pese a ello, es una cantidad de unidades limitadas.

Ante ese escenario, Silvia lo que pretende es poder contactarse con fabricantes de paneles solares, con proveedores para poder comprar una mayor cantidad y tener más mochilas disponibles. En lo que es nacional, señala que solo se pudo contactar con una fábrica de Mendoza que elabora los paneles en el tamaño que precisa, pero sus costos son en dólares, lo que encarece el precio final de la mochila. El objetivo de Silvia comprar los paneles, y no que se los regalen, para poder vender a un valor que sea accesible al precio de los sanjuaninos.

“Como la mochila la fabrico yo y solo le agregamos el panel más el botiquín y el neceser, le puse un precio para que la gente pueda acceder a la mochila. Estarán entre los $80.000 y los $100.000. Si consigo paneles más grandes aumenta el valor, acotó Silvia.

El objetivo de la sanjuanina es que su creación se conozca, tenga una mayor proyección y pueda llegar a proveedores para conseguir una mayor cantidad de paneles y poder aumentar la producción de una mochila que considera, será mucho más que útil, más allá de las emergencias.

Quienes estén interesados en conocer las creaciones de Silvia, pueden visitar sus redes sociales @LunaDiFiore, o comunicarse con ella al 2645783512.