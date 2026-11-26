La presencia de mujeres en el transporte de cargas suele asociarse principalmente a quienes están al volante de un camión. Sin embargo, detrás de cada empresa existe una estructura de trabajo, organización y toma de decisiones en la que también hay mujeres, aunque su participación no siempre sea reconocida. Con el objetivo de poner en valor ese rol y ampliar los espacios de participación, la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM) creó por primera vez un Departamento de Mujer, que estará dirigido por Paula Más.

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La iniciativa surgió hace aproximadamente cuatro meses, en el marco de la conformación de la subcomisión de Minería y Energía de la cámara. Más, de 34 años, actualmente se desempeña como gerente general de Lorsal SRL, una empresa de transporte de cargas de capitales sanjuaninos. Llegó a la conducción del nuevo espacio por propuesta de su hermano, quien también está vinculado a la empresa familiar.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Más contó que la posibilidad de crear un ámbito específico para las mujeres surgió al advertir la escasa visibilidad que tienen dentro de una actividad históricamente masculinizada. "Pasamos del café a la acción, porque me di cuenta de que es un rubro que está poco visibilizado. Al estar tan masculinizado, es sorprendente que esté el departamento" , expresó.

La creación del espacio representa un hecho significativo, no solamente por ser la primera mujer en ocupar un lugar de representación de este tipo dentro de UPROCAM, sino también porque abre la posibilidad de conocer quiénes son las mujeres que sostienen parte de la actividad desde diferentes funciones y ampliar la participación, allanado el camino para futuras generaciones.

Uno de los primeros pasos del nuevo departamento fue realizar un relevamiento interno para conocer cuántas mujeres trabajan en las empresas vinculadas a la cámara, qué funciones desempeñan y, especialmente, cuántas ocupan cargos de liderazgo o participan en la toma de decisiones.

El sondeo se realizó entre los socios que participan en el sector minero. Para ello, se incorporó un apartado específico en el formulario de relevamiento que permitió identificar la presencia femenina en las distintas estructuras empresariales. El resultado arrojó un dato más que llamativo. De los 70 socios relevados, solamente seis mujeres participan en puestos de liderazgo, es decir que tienen una participación menor al 10%. La cifra permitió dimensionar una realidad que llama la atención y convoca a la acción.

"Se habla de las mujeres que conducen un camión, pero detrás hay una operación desconocida y todas esas tareas son llevadas adelante por mujeres. Eso está invisibilizado", señaló Paula. y agregó: "Venimos rompiendo un montón de patrones. Los hombres nos sacan un montón de ventajas, pero es un día a la vez".

Las acciones para el futuro de cara a ampliar la participación de mujeres en UPROCAM

El relevamiento no solamente permitió conocer cuántas mujeres ocupan lugares de conducción empresarial, sino que también dejó al descubierto algunas desigualdades dentro del sector.

Entre los aspectos que más sorprendieron a Más aparece la diferencia en las oportunidades de capacitación. Según explicó, las instancias formativas suelen estar más orientadas a los puestos operativos, especialmente a la actividad de los choferes, mientras que quienes trabajan en las áreas administrativas y de gestión tienen menos posibilidades de acceder a ellas.

También mencionó diferencias salariales entre hombres y mujeres, aunque aclaró que todavía no cuentan con información suficiente para determinar cuáles son las causas. A esto sumó los condicionamientos que enfrentan las mujeres durante las entrevistas laborales, particularmente cuando tienen hijos o responsabilidades familiares.

A partir de estas observaciones, junto con las otras cinco mujeres identificadas en puestos de liderazgo, comenzó a tomar forma una de las principales líneas de trabajo del departamento: generar capacitaciones que fortalezcan las herramientas de las trabajadoras y les permitan proyectarse hacia cargos de mayor responsabilidad. La intención es que las mujeres puedan sentirse preparadas para asumir funciones de conducción, gestión y toma de decisiones dentro de las empresas de transporte.

También aparece el seguimiento de un caso particular para evaluar su evolución y medir los resultados de las herramientas implementadas. La intención es que las propuestas no queden solamente en encuentros o declaraciones, sino que puedan traducirse en cambios concretos.

Otro de los objetivos a futuro será ampliar el relevamiento para conocer cuántas mujeres trabajan en la conducción de camiones y, al mismo tiempo, profundizar el registro de quienes ocupan funciones de gestión y liderazgo, un sector que considera todavía menos visible.

Un espacio que busca consolidarse dentro de UPROCAM

Aunque la creación del Departamento de Mujer representa un avance institucional, Más reconoció que uno de los desafíos actuales es lograr que el espacio se formalice ante todos los socios de la cámara y consiga el respaldo necesario para sostenerse en el tiempo.

"Es una lucha constante para mantenerlo en pie", explicó. También reconoció que todavía encuentra resistencias en un ámbito que conserva una fuerte impronta masculina, aunque aseguró que busca hacerse escuchar y visibilizar la iniciativa en cada espacio en el que participa.

La creación del Departamento Mujer abrió una puerta dentro de UPROCAM. Ahora, el objetivo es que ese primer paso se convierta en una estructura de trabajo sostenida y que las seis mujeres identificadas en puestos de liderazgo sean el punto de partida para hacer visible una participación femenina mucho más amplia.