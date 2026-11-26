Vialidad Nacional reportó badenes con agua, riesgo de caída de rocas y socavones en Iglesia. Personal y equipos trabajan en los sectores más afectados.

Así está este jueves la ruta camino a Las Flores, en el departamento Iglesia.

Las precipitaciones registradas durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre provocaron complicaciones en distintos corredores viales de la provincia. Uno de los episodios más delicados ocurrió en el departamento Iglesia, camino a Las Flores, donde la Ruta Nacional 149 sufrió socavones producto de la tormenta, generando preocupación entre los automovilistas que circularon a primera hora.

En ese marco, la Dirección Nacional de Vialidad difundió un parte oficial actualizado a las 6 de la mañana en el que informó que todas las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran transitables, aunque bajo estricta recomendación de circular con máxima precaución. El alerta apunta especialmente a los caminos del norte provincial y la zona cordillerana, donde persiste la presencia de agua en los badenes y la posibilidad de desprendimientos de rocas sobre la calzada.

Uno de los tramos que demanda mayor cuidado es la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de Matías G. Sánchez y Tucunuco, donde se reportaron badenes con agua y ya trabajan operarios y maquinaria del organismo. También se pidió cautela en la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, ante el riesgo de caída de material rocoso.

El estado de las rutas nacionales en San Juan De acuerdo con el relevamiento oficial de las 6:00 de este jueves, el panorama corredor por corredor es el siguiente:

Ruta Nacional 40 Norte: transitable con máxima precaución. Badenes con agua y equipos de Vialidad trabajando en la zona de Matías G. Sánchez y Tucunuco.

Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo): transitable con máxima precaución, con advertencia por posibles desprendimientos de rocas sobre la calzada.

Ruta Nacional 150 (Huaco - límite con La Rioja): transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 149 (Iglesia): transitable con máxima precaución (con registro de socavones camino a Las Flores).

Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 141: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 153: transitable con máxima precaución, con presencia de agua en algunos badenes.

Ruta Nacional 20: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 40 Sur: transitable con máxima precaución. Recomendaciones para los conductores