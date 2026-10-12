Fin de semana largo: viajó un 3,5% más de turistas pero cayó el gasto total por estadías más cortas

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país , lo que representó un incremento del 3,5% en el flujo de viajeros en comparación con el mismo feriado del año anterior. Sin embargo, el mayor movimiento en rutas, terminales y aeropuertos no alcanzó para volcar un balance económico superior: el gasto total fue de $313.610 millones, registrando una caída real del 2,2% frente a 2025, según el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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El factor determinante en el resultado económico estuvo en el acortamiento de las permanencias. La estadía promedio descendió de 2 días en 2025 a 1,8 días este año (un 10% menos). De esta manera, pese a que el gasto diario por visitante alcanzó los $116.900 —con una suba real del 5% tras descontar la inflación interanual del 22,1%—, el acortamiento de los viajes derivó en un consumo acumulado menor.

El comportamiento del consumidor turístico ratificó la consolidación de viajes de proximidad, un perfil de gasto más medido y decisiones de reserva tomadas a último momento. Las condiciones climáticas, caracterizadas por lluvias, humedad e intensas bajas temperaturas en el centro, este y cordillera del país, también condicionaron los desplazamientos.

La agenda cultural y deportiva se convirtió en el principal motor de atracción hacia destinos que habitualmente registran menor demanda. Entre los eventos destacados sobresalieron la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano (Córdoba) —que disparó las búsquedas de alojamiento un 379,6%—, la octava edición del Harlem Festival en Santa Fe (con figuras como Babasónicos, Cazzu y Cuarteto de Nos), la Fiesta Nacional del Caballo en Tucumán y el festival Bariloche a la Carta en Río Negro.

El impacto en los vuelos y presupuestos familiares

El transporte aéreo acompañó la tendencia de movilidad. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para volar entre el 9 y el 12 de octubre, lo que significó un aumento del 16% respecto a 2025 y un nivel de ocupación en vuelos cabotaje del 88%. Los destinos con mayor demanda aérea fueron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

Por su parte, un informe del Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en promedio $1.072.600 para costear pasajes en micro y hospedaje, monto que equivale al 53% de un salario formal promedio y representa un incremento real del 4,2% frente al año pasado.

Balance de los feriados de 2026

En lo que va del año se han contabilizado ocho fines de semana largos, a través de los cuales se movilizaron 12.939.094 turistas. En el acumulado anual, la estadía promedio se ubica en 2,37 días y el gasto diario asciende a $111.282, generando un impacto económico global de $3,4 billones en la economía nacional.