Sin semáforos ni grandes edificios, esta pequeña comuna del Valle de Paravachasca ofrece playas de arena dorada y ollas profundas de agua pura en plena sierra.

Mientras los grandes centros turísticos de las sierras cordobesas colman su capacidad durante la temporada alta, un diminuto paraje ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Córdoba mantiene intacto su espíritu agreste y silencioso. Con apenas 198 habitantes estables según el último censo, San Clemente se transformó en el secreto mejor guardado para los viajeros que buscan desconexión total y contacto directo con la naturaleza a menos de una hora de viaje.

El privilegio geográfico de cuatro cursos de agua pura Lo que vuelve único a este rincón del departamento Santa María es su ubicación estratégica en la confluencia de cuatro ríos y arroyos de montaña: el río San José, el río Suela, el río Las Tazanas y el arroyo Las Granadillas. Al nacer en las altas cumbres cercanas, sus aguas conservan una pureza extraordinaria, tonos verde esmeralda y una temperatura fresca ideal para combatir el calor del verano.

Saltos del Arroyo Las Tazanas. A lo largo de sus márgenes se esconden pequeñas playitas de arena gruesa y grandes rocas planas que funcionan como solárium natural, lejos del ruido de parlantes y multitudes.