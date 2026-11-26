Mientras los grandes centros turísticos de las sierras cordobesas colman su capacidad durante la temporada alta, un diminuto paraje ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Córdoba mantiene intacto su espíritu agreste y silencioso. Con apenas 198 habitantes estables según el último censo, San Clemente se transformó en el secreto mejor guardado para los viajeros que buscan desconexión total y contacto directo con la naturaleza a menos de una hora de viaje.
El privilegio geográfico de cuatro cursos de agua pura
Lo que vuelve único a este rincón del departamento Santa María es su ubicación estratégica en la confluencia de cuatro ríos y arroyos de montaña: el río San José, el río Suela, el río Las Tazanas y el arroyo Las Granadillas. Al nacer en las altas cumbres cercanas, sus aguas conservan una pureza extraordinaria, tonos verde esmeralda y una temperatura fresca ideal para combatir el calor del verano.
Saltos del Arroyo Las Tazanas.
A lo largo de sus márgenes se esconden pequeñas playitas de arena gruesa y grandes rocas planas que funcionan como solárium natural, lejos del ruido de parlantes y multitudes.
Tres planes imperdibles en este refugio serrano
Capilla Nuestra Señora de la Merced.
Datos clave antes de emprender el viaje
Al tratarse de una comuna pequeña y preservada, la oferta gastronómica y de alojamiento se basa en cabañas familiares, campings arbolados y pequeños almacenes locales. Se recomienda viajar con efectivo, llevar provisiones básicas si se planea pasar todo el día en los balnearios más alejados y regresar siempre con todos los residuos para cuidar la limpieza de sus ríos.